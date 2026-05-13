『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』日本代表選手が登場する“日本代表 LEVEL MAX SCOUT”開催！

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好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 『サカつくRTW』）は、2026年5月13日（水）より、日本代表選手が登場する“日本代表 LEVEL MAX SCOUT”を開催します。

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから！

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443(https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw)

◆【★5選手は覚醒＆レベルMAX！】日本代表 LEVEL MAX SCOUT

「鈴木彩艶」「谷口彰悟」「渡辺剛」「鈴木淳之介」「相馬勇紀」「南野拓実」「町野修斗」「堂安律」「中村敬斗」「伊東純也」「鎌田大地」「田中碧」「上田綺世」「小川航基」「久保建英」「佐野海舟」「望月ヘンリー海輝」といった日本代表選手が、得意戦術ポゼッションの新★5選手として登場する“日本代表LEVEL MAX SCOUT”を開催！

今回のスカウトでは、新★5選手が「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」で登場します。

※登場★5選手選出基準：2025年10月14日開催「キリンチャレンジカップ2025」ブラジル戦出場メンバー。

※★4、★3選手は初期状態で登場します。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2026年5月13日（水）～6月10日（水）10:59

日本代表選手が登場する特別なスカウトです。通常枠の★5確率は20%！

特典付きスカウトでは、STEP1・3・5で「新★5選手1人確定」や「★5選手確率アップ」などの特別獲得枠が付きます。また、その他のSTEPでは特典アイテムが付きます。

＜鈴木彩艶＞＜谷口彰悟＞＜渡辺剛＞＜鈴木淳之介＞＜相馬勇紀＞＜南野拓実＞＜町野修斗＞＜堂安律＞＜中村敬斗＞＜伊東純也＞＜鎌田大地＞＜田中碧＞＜上田綺世＞＜小川航基＞＜久保建英＞＜佐野海舟＞＜望月ヘンリー海輝＞

◆【日本代表が登場！】日本代表 TICKET SCOUT

開催期間：2026年5月13日（水）～6月10日（水）10:59

新バージョンの日本代表選手が『サカつくRTW』に登場！ これを記念して、日本代表選手が登場する“日本代表 TICKET SCOUT”を同時開催します。

「日本代表スカウトチケット」は日本代表ログインボーナスで最大50枚獲得可能です。

■登場する新★5選手

「鈴木彩艶」「谷口彰悟」「渡辺剛」「鈴木淳之介」「相馬勇紀」「南野拓実」「町野修斗」「堂安律」「中村敬斗」「伊東純也」「鎌田大地」「田中碧」「上田綺世」「小川航基」「久保建英」「佐野海舟」「望月ヘンリー海輝」

※登場★5選手選出基準：2025年10月14日開催「キリンチャレンジカップ2025」ブラジル戦出場メンバー。

◆【豪華報酬をGET！】日本代表ログインボーナス

開催期間：2026年5月13日（水）～6月10日（水）3:59

期間中5日間のログインで、「日本代表エンブレム&ユニフォーム」のセットや「日本代表スカウトチケット」50枚、新★6監督が必ずもらえます。

◆【日本代表ログインボーナスでGET！】新監督登場

日本の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「蒼茫の挑戦」と、「戦術得意度Lv10」を持つ新★6監督「毛利歩一」が登場！ 期間中に開催される日本代表ログインボーナスで獲得できます。

＜新★6監督「毛利歩一」＞

◆【新★5選手「中川幸二」登場！】レジェンドマッチ

開催期間：2026年5月13日（水）～5月20日（水）10:59

“レジェンドマッチ”は、レジェンドチームと対戦し、勝利ポイントゲージが一定量に達すると豪華なアイテムが獲得できるイベントです。今回の“レジェンドマッチ”では、10,000pt達成報酬の★5選手が入れ替わり、新★5選手「中川幸二」が登場します。

また、“レジェンドマッチ”をプレイすることで達成できる1回限定ミッションでは、「監督スカウトチケット」のほか、新★5選手「中川幸二」や「能力UP極秘練習」なども手に入りますので、ぜひ挑戦してみましょう。

なお、“レジェンドマッチ”の試合に勝利すると、難易度に応じて「FEVERゲージ」が増加し、ゲージがMAXになると「FEVER MODE」になります。「FEVER MODE」中は、「能力UP秘密練習の欠片」がランダムで獲得できます。

＜中川幸二＞

◆【新リーグ挑戦でクラブハウス建築許可証／新アクセサリー登場！】上位リーグとカップ戦を新たに追加

追加日時：2026年5月13日（水）より

新リーグ「フランスリーグ'25-26」、新カップ戦「フランススーパーカップ'25-26」を追加しました。また、「フランスリーグ'25-26」において、特定のチームとの対戦結果に応じて獲得できる新アクセサリーのほか、ミッション達成で獲得できる金の新アクセサリーを追加しました。

・フランスリーグ'25-26

初回優勝報酬として、「クラブハウス建築許可証」が獲得できます。また、順位報酬や年間表彰として、育成に役立つ報酬獲得のチャンスがあります。

・フランススーパーカップ'25-26

初回優勝報酬として「★5確定スカウトチケット」が獲得できます。また、試合報酬や順位報酬などで、「クラブハウス／スタジアム設備」や育成に役立つさまざまな報酬の獲得チャンスがあります。

◆【5月15日（金）よりエントリー開始！】SUPER OWNERS CHAMPION CUP 11th

エントリー期間：2026年5月15日（金）16:00～5月20日（水）13:59

開催期間：2026年5月20日（水）メンテナンス終了後～5月25日（月）22:00

“SUPER OWNERS CHAMPION CUP（SOCC） 11th”のエントリー受付を5月15日（金）16時より開始します。

SOCCは、オーナー同士でリーグ戦～トーナメント戦を戦い優勝を目指す大会です。2ラウンドのリーグ戦と、1ラウンドのトーナメント戦で構成されます。各ラウンドでHOME＆AWAY戦を行い、ラウンドの順位に応じて次ラウンドの参加クラスが変動します。

2ラウンドのリーグ戦では「ポイント制」が採用され、勝敗のほかゴールやスキル発動などによってもポイントが獲得できます。

また、AWAY戦では「AWAYデッキ」の登録が必要です。「HOMEデッキ」とあわせて戦略的にデッキを編成しましょう。

なお、「Final ROUND」のトーナメント戦では、すべてのクラス、すべての順位ごとに「称号」と「エンブレム」が獲得できます。さらに、クラスに応じて「トロフィー」や「★5確定スカウトチケット」、各種能力UP練習Lv.4などの豊富な報酬が準備されていますので、ぜひ挑戦してみましょう！

※“SUPER OWNERS CHAMPION CUP 11th”へのご参加には、事前エントリーが必要です。

大会レギュレーション

1st ROUND／各クラス 10クラブ リーグ戦

2nd ROUND／各クラス 10クラブ リーグ戦

Final ROUND／各クラス 32クラブごとによるトーナメント戦

※各施策の詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

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