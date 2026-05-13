調査レポート：子育て世帯の「鼻吸い器」市場調査～使用率・購入理由・満足点と不満点・選択基準～（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年3～4月に実施した調査について結果をまとめ、本日レポート『子育て世帯の「鼻吸い器」市場調査～使用率・購入理由・満足点と不満点・選択基準～』を発行いたします。
概要
子育て世帯において、鼻吸い器は「必需品」として定着しつつある。調査では、約86％のママパパが必要性を感じており、実際の使用率も約66％に達した。また、使用者はママ中心ではあるものの、約4割でパパも利用しており、夫婦で使用する育児アイテムとなっている。
購入理由は、「子どもの鼻づまり悪化による緊急購入」と「妊娠中の出産準備購入」の二つに大別される。一方で、購入検討期間は短く、約4割が即日購入、7割以上が1週間以内に購入しており、症状発生時には既に想起されているブランドが選ばれやすい市場構造であることが分かった。
また、初回購入時は価格重視の傾向が強い一方で、「吸引力」や「使いやすさ」への不満をきっかけに高性能モデルへ買い替えるケースも見られた。商品選択時には、「使いやすさ」「洗いやすさ」「吸引力」が重視されており、育児負担を軽減する実用性が重要視されていることが明らかとなった。
調査項目
●使用率
●鼻吸い器で赤ちゃんのケアをしている人
●購入率
●購入きっかけ
●購入検討開始時期／検討期間
●購入時期
●鼻吸い器タイプ別知名度
●鼻吸い器ブランド別知名度
●比較検討した商品／購入商品
●購入理由／最重視理由
●購入場所／購入価格
●参考にした情報源／最初に接触した情報源
●購入前に悩んだこと
●満足度
●満足点／不満点
●別の鼻吸い器の購入経験
●2台目購入の理由
●追加購入したブランド
●追加購入した時期
●鼻づまりが起こりやすい時期
●現在主に使用している商品タイプ
●必要性
●購入時のあるべき選択基準
●後輩ママにおすすめする商品タイプ
●使用していない理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19125/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳以上の子を持つ親
調査期間：2026年3月13日（金）～2026年4月8日（水）
有効回答者数：364名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349022/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
概要
子育て世帯において、鼻吸い器は「必需品」として定着しつつある。調査では、約86％のママパパが必要性を感じており、実際の使用率も約66％に達した。また、使用者はママ中心ではあるものの、約4割でパパも利用しており、夫婦で使用する育児アイテムとなっている。
購入理由は、「子どもの鼻づまり悪化による緊急購入」と「妊娠中の出産準備購入」の二つに大別される。一方で、購入検討期間は短く、約4割が即日購入、7割以上が1週間以内に購入しており、症状発生時には既に想起されているブランドが選ばれやすい市場構造であることが分かった。
また、初回購入時は価格重視の傾向が強い一方で、「吸引力」や「使いやすさ」への不満をきっかけに高性能モデルへ買い替えるケースも見られた。商品選択時には、「使いやすさ」「洗いやすさ」「吸引力」が重視されており、育児負担を軽減する実用性が重要視されていることが明らかとなった。
調査項目
●使用率
●鼻吸い器で赤ちゃんのケアをしている人
●購入率
●購入きっかけ
●購入検討開始時期／検討期間
●購入時期
●鼻吸い器タイプ別知名度
●鼻吸い器ブランド別知名度
●比較検討した商品／購入商品
●購入理由／最重視理由
●購入場所／購入価格
●参考にした情報源／最初に接触した情報源
●購入前に悩んだこと
●満足度
●満足点／不満点
●別の鼻吸い器の購入経験
●2台目購入の理由
●追加購入したブランド
●追加購入した時期
●鼻づまりが起こりやすい時期
●現在主に使用している商品タイプ
●必要性
●購入時のあるべき選択基準
●後輩ママにおすすめする商品タイプ
●使用していない理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19125/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳以上の子を持つ親
調査期間：2026年3月13日（金）～2026年4月8日（水）
有効回答者数：364名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349022/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
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