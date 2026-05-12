「CYAN MAN 6月号 SPECIAL EDITION」 南雲 奨馬が両面カバーで登場！
株式会社IVI Entertainment
IVI Entertainment所属、南雲奨馬（なぐも・しょうま）が2026年5月12日発売『CYAN MAN 2026年6月号 SPECIAL EDITION』の Wカバーに登場。
表紙ごとに異なる魅力を収めた撮り下ろしビジュアルに加え、ロングインタビューでは“今”のリアルな想いを深掘り。ここでしか見られない、特別な一冊となっている。
【商品概要】
名称：CYAN MAN 2026年6月号 SPECIAL EDITION
発売日：2026年5月12日（火）
定価：2,200円（税込）
仕様：A4変形型 / 84ページ
流通：全国書店、ネット書店、電子書店
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