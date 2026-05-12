「CYAN MAN 6月号 SPECIAL EDITION」 南雲 奨馬が両面カバーで登場！

写真拡大 (全2枚)

株式会社IVI Entertainment


IVI Entertainment所属、南雲奨馬（なぐも・しょうま）が2026年5月12日発売『CYAN MAN 2026年6月号 SPECIAL EDITION』の Wカバーに登場。


表紙ごとに異なる魅力を収めた撮り下ろしビジュアルに加え、ロングインタビューでは“今”のリアルな想いを深掘り。ここでしか見られない、特別な一冊となっている。



【商品概要】


名称：CYAN MAN 2026年6月号 SPECIAL EDITION


発売日：2026年5月12日（火）　


定価：2,200円（税込）


仕様：A4変形型 / 84ページ


流通：全国書店、ネット書店、電子書店



Amazon


https://amzn.asia/d/0aIoa34D



タワーレコードオンライン


https://tower.jp/item/8012145



HMV&BOOKS online


https://cyanman.jp/magazine/202606-shomanagumo



セブンネットショッピング


https://7net.omni7.jp/detail/1267268560



【南雲 奨馬】







Instagram：https://www.instagram.com/shoma8108/


TikTok：https://www.tiktok.com/@shoma81081


X：https://x.com/shoma8108