「CYAN MAN 6月号 SPECIAL EDITION」 南雲 奨馬が両面カバーで登場！

株式会社IVI Entertainment

IVI Entertainment所属、南雲奨馬（なぐも・しょうま）が2026年5月12日発売『CYAN MAN 2026年6月号 SPECIAL EDITION』の Wカバーに登場。

表紙ごとに異なる魅力を収めた撮り下ろしビジュアルに加え、ロングインタビューでは“今”のリアルな想いを深掘り。ここでしか見られない、特別な一冊となっている。

【商品概要】

名称：CYAN MAN 2026年6月号 SPECIAL EDITION

発売日：2026年5月12日（火）

定価：2,200円（税込）

仕様：A4変形型 / 84ページ

流通：全国書店、ネット書店、電子書店

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【南雲 奨馬】

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