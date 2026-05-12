【MOS】国産ピューレと瀬戸内産レモンのソースを使った爽やかなドリンクを新発売！「白桃ソーダ with 国産白桃＆レモンソース」「レモンまるまる1個分！ 白桃ソーダ with 国産白桃＆レモンソース」

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2026年5月20日（水）～9月上旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、「白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」、「レモンまるまる1個分！白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」を期間限定で新たに発売します。また、「ティーミルク ～キャンディ茶葉使用～」も新登場し、期間限定で販売いたします。

ツールイメージ

モスバーガー店舗ではカフェタイムの利用促進に向け、ハンバーガーと一緒に楽しむだけでなく、単品でも満足いただけるドリンクやスイーツの開発に取り組んでいます。今回は、夏の定番フルーツである国産白桃のピューレと果肉をソースにした、季節にふさわしい爽やかな味わいのドリンクをご用意いたしました。透明なソーダと重なり合う鮮やかなグラデーションは、見た目にも涼やかにお楽しみいただけます。

またこの度、カフェタイプの店舗である「モスバーガー＆カフェ」や「マザーリーフティースタイル」との初めての連動商品として、これらの店舗でご好評いただいているティーシロップとたっぷりのミルクを組み合わせた商品を、モスバーガー店舗向けの仕様として販売します。新商品の「ティーミルク ～キャンディ茶葉使用～」は、モスバーガーで提供しているアイスティーと同じキャンディ茶葉から抽出した、オリジナルのティーシロップを使用しています。シロップとミルクが美しい2層となったビジュアルで、香り高くすっきりとしたドリンクです。

●「白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」（Sサイズ290円、Mサイズ360円、Lサイズ430円）

※国産白桃果汁2.5%、瀬戸内産レモン果汁0.1%

国産の白桃ピューレと果肉を使用したソースをソーダで割った、すっきりとした口当たりのドリンクです。ソースには瀬戸内産のレモン果汁とレモンミンチを加えて、甘いだけではなく、キレのある味わいに仕立てています。白桃ソースと炭酸の美しいグラデーションで、見た目も華やかな一品です。セット価格に70円追加していただくと、セットメニューのドリンクとしてもお選びいただけます。

●「レモンまるまる1個分！ 白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」（590円）

※国産白桃果汁2.5%、瀬戸内産レモン果汁0.1%

「ソーダ with 国産＆レモンソース」に、くし切りにしたレモンをまるまる1個分入れた、見た目も味わいも贅沢なご褒美ドリンクです。生のレモンをつぶしながらお好みの酸味に調整していただくことで、より爽快感のある味わいをお楽しみいただけます。

※トッピングのレモンは瀬戸内産ではありません。

※セット対象外です。

※Lサイズのプラカップで提供します。

●「ティーミルク ～キャンディ茶葉使用～」（Mサイズ420円）

モスバーガー店舗で提供しているキャンディ茶葉を使用したオリジナルティーシロップに、さらにアイスティーを加え、たっぷりのミルクを合わせたドリンクです。茶葉の豊かな香りと、さっぱりとした後味をお楽しみいただけます。ティーシロップとミルクが描く2層のコントラストが美しい、ハンバーガーとのペアリングとしても、午後のカフェタイムにも最適な仕上がりとなりました。セット価格に140円追加していただくと、セットメニューのドリンクとしてもお選びいただけます。

※プラカップで提供します。

※Mサイズのみの提供となります。

＜新商品概要＞

■商品名・価格：「白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」（Sサイズ290円、Mサイズ360円、Lサイズ430円）

「レモンまるまる1個分！ 白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」（590円）

■販売期間：2026年5月20日（水）～9月上旬

■販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

■商品名・価格：「ティーミルク ～キャンディ茶葉使用～」（Mサイズ420円）

■販売期間：2026年5月20日（水）～11月上旬

■販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）



モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/

※本資料中の価格はすべて税込です。