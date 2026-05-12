メディア取材向け・KEECOONタワー型から大容量ハイブリッド式まで加湿器の全ラインナップをサンプル提供可能！

■ 企画の背景：加湿器は「冬家電」から「通年家電」へ

テークオフ株式会社

近年、夏場の冷房による「隠れ乾燥」への対策や、季節を問わないウイルス対策としての湿度管理の重要性が再認識されています。KEECOONは、圧倒的な加湿能力を持つ「タワー型超音波式」から、衛生面に優れた「大容量ハイブリッド式」まで、幅広いニーズに応える製品群を取り揃えています。

KEECOON（キーコン）はテレビ、雑誌、Webニュース等のメディア各社様提供自社製品である加湿器シリーズ全ラインナップのサンプル提供（貸出・提供）および取材協力を随時承っております。

■ 媒体様への全面サポート体制

サンプル提供： 検証用・撮影用の実機サンプルを迅速に発送いたします。長期の検証企画や、急なスタジオ撮影での貸出についても、現場のニーズに合わせて柔軟に対応可能です。

返却不要の製品提供：番組の視聴者プレゼント企画や、Webメディアでの長期ロードテスト用の製品提供も承っております。

読者プレゼント： 掲載内容に応じ、読者プレゼント用の製品提供も柔軟に相談させていただきます。

高画質素材の提供：実機が届く前でも誌面構成が進められるよう、白背景の製品写真からライフスタイル画像、動作イメージ動画まで、豊富なデジタル素材を用意しております。

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用の高解像度画像・商品ロゴ等を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。

企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

◆お問い合わせ

担当部署： 広報担当

担当者： 横田

E-mail： dealer@keecoon.com

公式サイト：https://keecoon.jp/