社会を変えたい。でも何から始めればいいか分からない人へーー3ヶ月で「やりたい」を形にする未来創造ユースゼミ第8期募集（学生無料）

株式会社未来創造部

社会を変えたい。何か行動したい。

でも「何から始めればいいのか分からない」「活動しているけど広がらない」--

そんな想いを持つユースのための3ヶ月の実践ゼミが、今年も開講します。

未来創造ユースチーム（事務局：株式会社未来創造部）は、気候変動やまちづくりなどの社会課題に取り組む若い世代を対象に、「未来創造ユースゼミ」第8期の受講生を募集します。これまでに延べ約200名が参加し、多くの受講生が自らのプロジェクトを地域や学校で実際に動かしてきました。

本ゼミでは、「バックキャスティング」「システム思考」「変化の理論」など、社会を変えるために必要な実践的スキルを、講義とワークを通じて体系的に学びます。3ヶ月後には、自分のやりたいことを具体的なアクションとして形にし、一歩踏み出す状態を目指します。

大学生以下は参加費無料。熱海会場とオンラインのハイブリッド形式で実施します。

未来創造ユースチームとは

未来創造ユースチームは、環境問題や貧困問題、地方創生など日本と世界の持続可能性の課題に取り組み、社会を変えていこうとする若い世代に対して、社会変革スキルを身につけるセミナー・ワークショッププログラムをゼミとして実施しています。そのほか、出前授業や環境問題に関する体験プログラムの実施など、次世代に学びの場を提供したり、さまざまな活動をサポートする取り組みを行っています。

https://www.miraisozo-youth.com/

こんな方におすすめします

- 社会課題に関心があり、行動を起こしたい高校生・大学生- 自分の事業や活動、プロジェクトを形にしたい人- やりたいこと、めざしたいことの一歩を進めるきっかけがほしい人- 学校や職場以外の仲間と出会い、視野を広げたい人

発足から4年、200名近くの「変化をつくる若者」が育ってきました

未来創造ユースチームは2022年4月に発足し、同時にユースゼミがスタート。「未来は創り出せる」という信念のもと、小学生から29歳までの若者たちが学び、互いに高め合う場を提供してきました。第1期から第7期までに参加した受講生は延べ200名近く。卒業生たちは自らのプロジェクトを地域や学校、社会に向けて展開したり、ゼミの学びを新たな活動や生活に生かしています。

過去開催時のようす

このゼミでしか得られない3つの価値

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136529/table/3_1_13dda8368ab6f6603e295a96bc7fcc60.jpg?v=202605120451 ]

プログラムの核心：「変化を創り出すための5つの力」

３カ月・全5回のゼミでは、以下のスキルを段階的に積み上げていきます。単なる講義ではなく、ゼミの時間では自分自身の課題や活動と結びつけながら体験的に学んでいくのが、このゼミの特長です。ウェブサイトでも詳しくご紹介していますのでぜひご覧ください。

https://www.miraisozo-youth.com/fiveskills

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136529/table/3_2_0209268c773315da18c06af7b1bb863f.jpg?v=202605120451 ]

募集概要

- 対象：開始月時点で満29才以下の方（下限の年齢制限はありません）- 参加費：大学生以下無料／社会人の方は事務管理費5,500円（税込）をいただきますこのプログラムは、通常一般の方向けに実施しているプログラムを、ユース向けに無料で実施するものです。受講料は無料ですが、事務管理費として社会人の方は5,500円（税込）をいただきます。奨学生制度もありますので、ご希望の方は事務局までご相談ください。- 形式：熱海会場＋オンライン（ハイブリッド）＜熱海会場＞株式会社未来創造部 セミナールーム静岡県熱海市渚町7-5 エムズ熱海ビル 2階）＜オンライン＞Zoomを使用します。ZoomのURLは参加者にお伝えします。- 開催スケジュール[表3: https://prtimes.jp/data/corp/136529/table/3_3_7fd7625119b2174b9573894ec4713c8a.jpg?v=202605120451 ]

※当日参加できない場合、レクチャー部分を動画で事後視聴できます。

※熱海会場の開催日は、放課後にミニゼミ（体験プログラム）を予定しています（任意参加）。

【メンター・コーディネーター・講師】枝廣 淳子（えだひろじゅんこ）

大学院大学至善館副学長・教授、株式会社未来創造部社長、イーズ代表、チェンジ・エージェント会⾧、幸せ経済社会研究所所⾧

『不都合な真実』（アル・ゴア氏著）の翻訳をはじめ、環境・エネルギー問題に関する活動を通じて、地球環境の現状や国内外の動きを発信。持続可能な未来に向けて新しい経済や社会のあり方や事例を研究。「伝えること」で変化を創り、「つながり」と「対話」でしなやかに強く、幸せな未来の共創をめざす。社会人向けMBAコースの大学院では「システム思考と持続可能性への挑戦」の科目を担当し「システム思考」や「変化の理論」に基づいたプロジェクト構想を指導。ユースチームでも次世代のチェンジ・エージェントを育むことに力を入れる。

【現場担当メンター・コーディネーター】

光村 智弘（みつむらとしひろ）

株式会社未来創造部副社長、熱海マリンサービス取締役社長

会社創立30周年をきっかけに、未来創造部を枝廣と共同設立。同社のビジョン「未来のこどもたちにきれいで楽しい地球を残す」ために、河口でプラスチックゴミの流出をキャッチする「プラキャッチプロジェクト」、熱海伊豆山土石流災害の被災者支援プロジェクト、藻場の再生を進める「ブルーカーボンプロジェクト」、未来ロケットカーボナイザー使って二酸化炭素を炭にして固定化する「炭化プロジェクト」など、現場に根づいた事業を展開中。ユースチームではレクチャーと現場をつなぐコーディネーターとして未来創造部の活動を紹介したり、次世代を多方面からサポートしている。

申込方法

下記フォームに参加への思いをご記入の上、送信してください。

追って事務局からお手続きについてメールでご連絡させていただきます。

▶ 申込フォーム：https://forms.gle/wQTGY5WxAP5BnW3V7(https://forms.gle/wQTGY5WxAP5BnW3V7)

「まずは雰囲気を体験したい」という方は、お試しで第1回ゼミにご参加いただくことも可能です。お気軽に事務局へご相談ください。

応募締切

定員50名になり次第締め切ります。ゼミがスタートしてからでも参加可能です。まずは事務局へご相談ください。

あしながサポーター企業募集中

―自社の人材育成、ネットワーク構築の機会に

未来創造ユースチームでは、次世代の社会変革力の育成にも貢献することで、持続可能で幸せな社会の実現に力を尽くしていきます。環境問題や社会課題に組織として取り組みたい、次世代の若者を広く支援したいといったお気持ちで、本事業の協賛をご検討いただける企業・団体を募集しています。

※協賛金：1口10万円（税込）（何口でもお申込みいただけます）

ご支援いただいた企業・団体様からは1口に対し社員1名様、無料でご参加いただけます（参加資格はユースメンバーと同条件になります）。またウェブサイトに社名・ロゴの掲示をさせていただきます。

また個人のあしながサポーターさんも募集しております。詳しくは下記のウェブサイト、もしくは事務局までお問い合わせください。

https://www.miraisozo-youth.com/post/20250924

お問い合わせ（メールもしくは以下のフォームからお願いいたします）

未来創造ユースチーム 事務局（株式会社未来創造部）

メール：youth_contact@mirai-sozo.work

お問い合わせフォーム：https://www.miraisozo-youth.com/contact

関連情報

ウェブサイト：https://www.miraisozo-youth.com

note：https://note.com/miraisouzou_work/n/ne4a6ebfd0190

instagram：https://www.instagram.com/mirai_sozo.work/

https://prtimes.jp/a/?f=d136529-3-033450c4d0d07c6b332d55c6d0648888.pdf