Deel IT、ITライフサイクル管理プラットフォームを強化

Deel Inc.

2026年5月12日 - グローバルチーム向けオールインワン人事・給与プラットフォームを提供するDeel（CEO：Alex Bouaziz）は、企業向けソフトウェア管理機能を強化し、ライセンス購入から更新管理、ITコスト最適化までを一元管理できるプラットフォームの提供を開始します。あわせて、DeelはSaaS調達・管理プラットフォームを提供するSastrifyの買収を発表しました。Sastrifyは、企業が導入しているソフトウェアの利用状況やコストを可視化し、SaaS調達やライセンス管理の最適化を支援するプラットフォームです。今回の買収はDeelにとって14件目となり、複雑化する企業のIT環境に対する管理・運用支援をさらに強化していきます。

Sastrifyは、創業者であるSven Lackinger氏とMaximilian Messing氏によって設立されました。両氏はこれまで一貫して、大規模なSaaS調達に伴う課題解決に取り組んできました。SaaS調達における複雑性、見えづらいコスト、分断されたワークフロー、見落とされがちな契約更新など、企業が抱える問題への深い知見を持っています。Deelは、Sastrifyチーム全体の専門知識を自社プラットフォームへ統合し、より多くのリソースとグローバル展開力を組み合わせることで、顧客向けのフルスタックソリューション構築を進めます。

この買収が重要である理由は、ソフトウェアコストが、企業において最も急速に増加しながらも、十分に把握されていない支出項目の一つになっているためです。さらに、AIツールの急増により、このコストは今後倍増する可能性があります。

現在、多くの企業では依然として、スプレッドシートで契約管理を行い、更新対応に追われ、複数の分断されたシステム上でツールを管理しています。調達情報は一つの場所、利用データは別の場所に存在し、問題が顕在化するまで全体像を把握できないケースが少なくありません。

今四半期より、Deel ITは、企業が利用しているソフトウェア、支出状況、更新タイミングを一元的に可視化できる環境を提供します。これによりITチームは、コストを確認するだけでなく、未使用ライセンス（Shelfware）の削減、想定外の自動更新防止、有利な条件での契約交渉など、より戦略的な意思決定が可能になります。

Deel ITは、ハードウェア・ソフトウェア管理、セキュリティ、IT運用機能に加え、可視化・統制・コスト最適化まで包括的に提供するプラットフォームへと進化しています。さらに、24時間365日のサポートも提供します。



本件に関する詳細はこちら(https://www.deel.com/blog/deel-acquires-sastrify/)をご覧ください（英語)。

また、Sastrifyについてはこちら(https://www.sastrify.com/)をご確認ください (英語) 。



■Deelについて

会社名: Deel Inc.

本社: 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ

CEO: Alex Bouaziz

URL: https://www.deel.com/ja/

Deelは、グローバルチームのために設計された、オールインワン型の給与・人事管理プラットフォームです。多様化する働き方に対応したDeelのプラットフォームでは、HRIS（人事情報システム）、給与計算、コンプライアンス、福利厚生、パフォーマンス管理、IT備品管理など、人事・労務に関わるあらゆる機能をシームレスに統合します。Deelは、AIを活用した各種ツールと自社が保有するグローバル給与インフラを通じて、150カ国以上のあらゆる雇用形態に対応し、企業がよりスマートかつ迅速、そしてコンプライアンスに準拠した形でビジネスを拡大できるよう支援しています。 詳細は deel.com をご覧ください。