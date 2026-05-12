成分研究を究めるトゥヴェールは5月25日(月)より＠cosme SHOPPINGおよび7店舗の＠cosme STOREにて取り扱い開始

株式会社トゥヴェールトゥヴェール @cosme SHOPPING

株式会社トゥヴェール(本社：大阪府箕面市、代表取締役社長：小松悠)が展開するスキンケアブランド「トゥヴェール」は、2026年5月25日(月)より、日本最大級のコスメ・美容の総合サイト「＠cosme」の公式通販「＠cosme SHOPPING」にて取り扱いを開始いたします。

また、同日より「＠cosme TOKYO」を含む7店舗にて、期間限定の特別展示・販売を実施いたします。

昨年開始したバラエティショップでの展開に続き、さらなるブランド体験の場として、オンライン・オフライン両軸での＠cosmeデビューとなります。

■@cosme STORE ネクストトレンドゾーンにて展開

”次に来るコスメ”が集まる「ネクストトレンドゾーン」にて、トゥヴェールの魅力をご覧いただける特設ブースを展開・販売をしております。

ぜひこの機会にお近くの店舗へお立ち寄りください。

【開催期間】

5月25日(月)～8月6日(木) 順次終了予定。

※各店舗での取り扱い開始日は、5月25日(月)～6月6日(土)の期間で順次となります。 店頭での展開タイミングは店舗により異なりますので、あらかじめご了承ください。

【対象店舗】

・@cosme TOKYO

・@cosme OSAKA

・@cosme NAGOYA

・@cosme STORE 金沢フォーラス店

・@cosme STORE 札幌ステラプレイス店

・@cosme STORE アミュエスト 博多店

・@cosme STORE mozo ワンダーシティ店

【取り扱い商品】

ホワイトニングトライアルセット

パーフェクトクレンジング

バランシングGAローション（ノーマル／モイスト）

薬用ホワイトニングローションα EX

ブライトニングセラム

ナノエマルジョン ディープ

セラミドミルク

エッセンスセレクトゲル モイスト

薬用リンクルホワイトクリーム

レチノショット 0.1

スムースバリアリップ モイスト

※展開期間や在庫状況は店舗により異なる場合がございます。

ひたむきに成分を追求することで、ひたすら美肌にいい化粧品をつくりたい。

トゥヴェールは、成分研究の専門家から生まれた化粧品です。

美しさへと導いてくれる美容成分を何よりもたいせつにし、もっと濃密に美容成分を配合し、もっと結果にフォーカスしたい。

こうした想いのもと、ひたむきに美容成分に注力しています。

美しさのために、無骨なまでにいい成分を究め、浸透性を高めるための配合技術を研鑽し、その結晶を注ぎ込む。

あるがままの美しさを引きだすために。

成分研究化粧品のトゥヴェールです。

■公式サイト：https://www.tvert.jp/(https://www.tvert.jp/)

■公式Instagram：https://www.instagram.com/toutvert_official/(https://www.instagram.com/toutvert_official/)

■公式X：https://x.com/tvert_official(https://x.com/tvert_official)