「水素・アンモニアの動向」と題して、株式会社みずほ銀行 産業調査部 資源・エネルギーチーム シニアアナリスト 高橋 興道氏によるセミナーを2026年6月15日(月)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26326

[SSKセミナー]

水素・アンモニアの動向

～日本における水素市場創造への方策

[講 師]

株式会社みずほ銀行 産業調査部

資源・エネルギーチーム シニアアナリスト 高橋 興道 氏

[日 時]

２０２６年６月１５日（月） 午後３時～５時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

水素・アンモニアは、脱炭素社会の実現に向けて、運輸部門・発電部門・産業部門等様々な用途での利用が期待されるクリーンエネルギーである。本講演では、水素・アンモニアを取り巻くグローバルでの動向を概観した上で、日本における水素需要見通しや水素市場創造への方策について考察する。

１．水素ビジネスを取り巻く環境変化

２．日本国内の水素等需要見通し

３．クリーン水素等の供給見通しと課題

４．国内水素市場創造に向けた方策

５．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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