「THE POWERPUFF GIRLS」ポップな“CLEAR COLLECTION”が新登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：東京都渋谷区神宮前／福岡本社：福岡県福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、世界中で愛されるアニメーション作品「THE POWERPUFF GIRLS」の“CLEAR COLLECTION”を、2026年6月上旬より発売いたします。

今回のコレクションでは、THE POWERPUFF GIRLSのキャラクターたちを大胆にデザインした、夏らしいクリア素材のバッグシリーズを展開。

ポップなカラーリングとレトロ感のあるデザインが、コーディネートのアクセントとしても活躍します。

ラインアップは、普段使いしやすいクリアポーチと、ミニサイズながら存在感のあるクリアショルダーバッグの2型。

透け感のある素材とキャッチーなデザインで、これからの季節にぴったりなアイテムに仕上げました。

【商品情報】

■クリアポーチ

価格：\2,090（tax in）

■クリアショルダーバッグ

価格：\3,190（tax in）

発売時期：2026年6月上旬より発売

【販売場所】

全国の取扱店舗・オンラインストア 他

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約 80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くの

お客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/