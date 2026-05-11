【特別枠設定のお知らせ】自治体DX関連セミナー（5/26 東京）に「自治体DX推進協議会 特別枠」を設定　～当協議会が登壇、自治体関係者向けにご招待枠をご案内（学校法人先端教育機構 主催）～

一般社団法人自治体DX推進協議会

一般社団法人自治体DX推進協議会（所在地：東京都港区、以下「GDX」）は、2026年5月26日（火）に大手町三井カンファレンス（東京都千代田区）にて開催される自治体DXセミナー「SAP Concur Fusion Exchange 2026 Public Day」(https://www.mpd.ac.jp/lp/publicfusion-2026-publicday?utm_campaign=39252568-Fusion2026_public&utm_source=gdx_ad)（主催：学校法人先端教育機構）の東京会場において、当協議会事務局長 渡邊 研人が講演に登壇することに伴い、自治体関係者向けに「自治体DX推進協議会 特別枠」を設け、 本日より受付を開始することをお知らせいたします。



本セミナーの講演では、当協議会が全国の自治体を対象に実施した「自治体における改正旅費法への対応および業務課題に関する実態調査」 （回答：全国321自治体）の結果を報告いたします。

登壇に際しまして、自治体担当者の皆様にご参加いただきたく、本特別枠をご用意いたしました。

自治体DX推進協議会 特別枠での申込 :https://forms.gle/cm98fuqSc69mbx9j8

※フォームが開かない場合は メール：travel@gdx.or.jp までご連絡下さい。

■「自治体DX推進協議会 特別枠」の概要

自治体DX推進協議会 特別枠のご案内[表1: https://prtimes.jp/data/corp/132312/table/319_1_8be0b461f05cf42f8cc946958eda7ace.jpg?v=202605120851 ]自治体DX推進協議会 特別枠での申込 :https://forms.gle/cm98fuqSc69mbx9j8

※フォームが開かない場合は メール：travel@gdx.or.jp までご連絡下さい。

■ 東京会場プログラム概要（2026年5月26日／14:00～17:50／大手町三井カンファレンス）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/132312/table/319_2_0c556c46e14d3a83dbbda9207ec0d8ea.jpg?v=202605120851 ]

※ 本セミナーの公式情報・全プログラムは、主催者である学校法人先端教育機構の公式ページ(https://www.mpd.ac.jp/lp/publicfusion-2026-publicday?utm_campaign=39252568-Fusion2026_public&utm_source=gdx_ad)をご参照ください。

■ 関連情報：実態調査レポートも無料公開中

本セミナーで報告する全国321自治体への実態調査の集計・分析レポート「自治体における改正旅費法への対応および業務課題に関する実態調査」（A4 22ページ／PDF）は、当協議会より無料で配布しております。本セミナーへのご参加の有無に関わらず、自治体担当者様であればどなたでもお申込みいただけます。

実態調査レポートの請求はこちら :https://forms.gle/PpZ6DhC2mUJkWDSU6

※フォーム が開かない場合は メール：kankei@gdx.or.jp にてご連絡下さい。

※申込締切：2026年5月29日（金）

■ 一般社団法人自治体DX推進協議会について[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sVQL_Cu1t80 ]

一般社団法人 自治体DX推進協議会（GDX）は、地方自治体のデジタル変革（DX）推進を支援することを目的とした団体です。自治体DX意識調査・実態調査の実施、会報誌『自治体DXガイド』の発行、自治体DX伴走支援サービスの提供、地方自治体と事業者のマッチング機会の創出等を通じて、各自治体の業務改革と地域社会のデジタル変革を支援しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 自治体DX推進協議会 事務局

TEL：03-6683-0106（受付時間：平日10:00～17:00）

Mail：info@gdx.or.jp

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3F