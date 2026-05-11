AREA「 NYCxDESIGN Awards 2026」にてchair A-10 と floor lamp BLESSED STONE の2 作品がFinalist 選出

株式会社 NODA Japan

日本発の家具・インテリアブランド「AREA」（株式会社 NODA Japan）は、ニューヨークで開催される国際的デザインアワード「NYCxDESIGN Awards 2026」において、chair A-10 と floor lamp BLESSED STONE の2 作品がFinalist に選出されたことをお知らせいたします。

NYCxDESIGN Awards は、ニューヨークのデザインコミュニティを代表する国際的デザインアワードのひとつであり、INTERIORDESIGN と NYCxDESIGN によって主催されています。

世界中から集まる家具・照明・空間デザイン・プロダクトデザインの中から、優れたデザイン性、独創性、空間提案力を備えた作品が選出されます。

左から、ブラックウォールナット材、オーク材、ケヤキ材、ヤマザクラ材

chair A-10 は、クラシックな英国ウィンザーチェアを、日本の伝統的な神社建築の構造原理によって再解釈したチェアです。

鳥居から着想を得たシルエットと、主柱・脇柱の概念を取り入れた背構造により、日本建築に宿る静かな緊張感と現代的な構造美を表現しています。

直線で構成された、凛とした立ち姿臀部に合わせ削り込まれた板座

ウォールナットやオークに加え、神社建築に伝統的に用いられてきた欅や日本ならではのヤマザクラなどの無垢材から削り出され、人間工学と熟練職人の感性を融合させながら設計されており、日常使いの快適性とアートピースとしての存在感を両立。さらに、伝統的な呂色の漆仕上げを取り入れることで、耐久性と美しい経年変化を備えた「未来のアンティーク」を提案しています。

floor lamp BLESSED STONE は、天然石と光によって「静けさ」や「内省」を空間に取り戻すことをテーマにした照明作品です。

荒涼とした大地に佇む石へ稲妻が落ちる情景から着想を得ており、約2億年前の地層から生まれた愛媛県産の希少な変成岩「伊予石」を使用しています。

さまざまな向きを照らせ、調光も可能な光源真鍮プレートにシリアルナンバーを刻印

一本の光が石に差し込まれる構成により、自然素材の力強さと繊細な光が静かな緊張感を生み出し、彫刻のような存在感を空間にもたらします。石は一点一点異なる表情を持ち、デザイナー自らが選定。量産品ではない、一生を共にできる唯一無二のアートピースです。自然、信仰、デザイン、機能を架橋する存在として、日常に静かな価値をもたらします。

AREA は、「素材・つくり・デザイン」の三位一体を大切にしながら、日本の美意識や職人技術を現代のインテリアへと昇華させるものづくりを続けています。

今回のFinalist 選出を通じて、日本発の家具・インテリアデザインの価値を、ニューヨークをはじめとする世界へ向けてさらに発信してまいります。

なお、NYCxDESIGN Awards 2026 の受賞作品は、2026 年5 月18 日にニューヨークにて開催される授賞式にて発表予定です。

ブランド紹介

AREA は2003 年に創業したラグジュアリー家具ブランドである。厳選された素材を熟練の職人が一品ずつ丁寧に一生物の家具へと仕立てる作風と、ヘッドデザイナーである野田 豪が彩る独特の世界観が融合した作品群は、世界中の根強いファンに支持されている。

旗艦店はニューヨーク( ミッドタウン)。

ぜひこの機会を貴媒体にてご紹介ください。ご取材・掲載のご検討を心よりお待ちしております。