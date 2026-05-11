AI動画・思い出ムービー制作が人気|Edimakor、最大65%OFF 母の日限定キャンペーンを5月26日まで実施
母の日シーズンでは、動画やメッセージカードを使って“思い出や気持ちを形として残す”コンテンツ制作がSNSを中心に広がりを見せました。
動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」では、AIを活用した動画・画像制作機能とともに、関連キャンペーンを5月26日まで実施しています。
キャンペーン期間中は、最大65％OFFの割引に加え、無料AIクレジットがもらえる参加型企画も実施されています。
これにより、記念動画や写真、メッセージカードなどを通じて、大切な思い出を「作品として残す」クリエイティブ体験をより手軽に楽しむことができます。
本リリースでは、キャンペーンの概要や特典内容、参加方法について紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348882/images/bodyimage1】
HitPaw Edimakor 母の日限定キャンペーン概要
現在、Edimakorでは母の日シーズンに合わせたキャンペーンを実施しています。
有料プラン（買い切り・年間プラン|最大60％OFF＋2,000クレジット特典）
最も注目されているのは、VIPプランの大幅割引と無料クレジット特典です。
買い切りの永久ライセンスおよび年間プランの両方に対応しており、動画編集やAIコンテンツ制作をこれから始めるユーザーにとって導入しやすい内容となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348882/images/bodyimage2】
AIクレジット（最大65％OFF）
画像生成・動画制作・音声などのAI機能を継続的に利用するユーザー向けに、AIクレジットも割引価格で提供されています。
SNS投稿キャンペーン（毎日40クレジット獲得）
指定ハッシュタグを付けて作品を投稿することで、毎日AIクレジットを獲得できる参加型キャンペーンも実施されています。
キャンペーンページで確認→https://reurl.cc/ovqD55
活用シーン｜AIで広がる“思い出制作”
Edimakorは、母の日だけでなく、日常のさまざまな思い出を“動画やカードとして形に残す”ために活用できます。
● 思い出写真からスライドショー動画制作
家族旅行や日常の写真を選ぶだけで、AIトランジションを使ったストーリー動画として自動編集。
BGMやエフェクトを加えることで、ひとつの“思い出ムービー”として仕上げることができます。
● メッセージカード作成（画像生成AI）
伝えたい言葉を入力するだけで、ナチュラル・アニメ風・映画風など、雰囲気の異なるカード画像を生成。
写真と組み合わせることで、オリジナルのメッセージカードを簡単に作成できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348882/images/bodyimage3】
● ビフォーアフター動画（思い出の再構成）
昔の写真と現在の写真をつなぎ、時間の流れを感じる映像に編集。
AIトランジションによって自然なつながりを作り、記憶をストーリーとして表現できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348882/images/bodyimage4】
● SNS投稿用ショート動画制作
テンプレートを使って、日常の出来事やイベントを短時間で動画化。
LINEやInstagramなどで共有しやすいフォーマットで出力可能です。
最後に
特別なスキルがなくても、写真や言葉を使って“思い出を形に残す”ことができるのが、AI編集ツールの特徴です。
HitPaw Edimakorは、画像・動画・音楽生成から編集までを一貫してサポートし、誰でも直感的にコンテンツ制作を行える環境を提供しています。
また、アップロードされた素材は適切に管理されており、安心して創作活動を楽しむことができます。
キャンペーン情報
現在実施中のキャンペーンは2026年5月26日までとなっており、VIPプランの割引やAIクレジット特典などが用意されています。
▼公式サイト:
https://reurl.cc/bdy67X
▼キャンペーンページ:
https://reurl.cc/ovqD55
【Edimakorについて】
HitPaw Edimakorは、音声・画像・動画の生成から本格的な編集までを1つで完結できるオールインワンAI動画制作ソフトです。
テキストや画像、参照映像を活用した高度なAI動画生成、キーフレームを駆使した演出編集、自然なTTS音声合成、印象的な字幕作成、さらにAIアバター（おしゃべり写真・話す動物・歌う写真など）の作成など、多彩な機能を搭載。初心者でも直感的に操作でき、誰でも短時間でクオリティの高い動画を制作できる環境を提供します。
WindowsとMacの両方に対応し、創る・伝える・魅せるのすべてを、HitPaw Edimakorがサポートします。
公式HP：https://edimakor.hitpaw.jp/
YouTube：https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan
Note：https://note.com/edimakor_japan
X（旧Twitter）：https://x.com/EdimakorJP
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348882/images/bodyimage5】
配信元企業：HITPAW CO.,LIMITED
動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」では、AIを活用した動画・画像制作機能とともに、関連キャンペーンを5月26日まで実施しています。
キャンペーン期間中は、最大65％OFFの割引に加え、無料AIクレジットがもらえる参加型企画も実施されています。
これにより、記念動画や写真、メッセージカードなどを通じて、大切な思い出を「作品として残す」クリエイティブ体験をより手軽に楽しむことができます。
本リリースでは、キャンペーンの概要や特典内容、参加方法について紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348882/images/bodyimage1】
現在、Edimakorでは母の日シーズンに合わせたキャンペーンを実施しています。
有料プラン（買い切り・年間プラン|最大60％OFF＋2,000クレジット特典）
最も注目されているのは、VIPプランの大幅割引と無料クレジット特典です。
買い切りの永久ライセンスおよび年間プランの両方に対応しており、動画編集やAIコンテンツ制作をこれから始めるユーザーにとって導入しやすい内容となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348882/images/bodyimage2】
AIクレジット（最大65％OFF）
画像生成・動画制作・音声などのAI機能を継続的に利用するユーザー向けに、AIクレジットも割引価格で提供されています。
SNS投稿キャンペーン（毎日40クレジット獲得）
指定ハッシュタグを付けて作品を投稿することで、毎日AIクレジットを獲得できる参加型キャンペーンも実施されています。
キャンペーンページで確認→https://reurl.cc/ovqD55
活用シーン｜AIで広がる“思い出制作”
Edimakorは、母の日だけでなく、日常のさまざまな思い出を“動画やカードとして形に残す”ために活用できます。
● 思い出写真からスライドショー動画制作
家族旅行や日常の写真を選ぶだけで、AIトランジションを使ったストーリー動画として自動編集。
BGMやエフェクトを加えることで、ひとつの“思い出ムービー”として仕上げることができます。
● メッセージカード作成（画像生成AI）
伝えたい言葉を入力するだけで、ナチュラル・アニメ風・映画風など、雰囲気の異なるカード画像を生成。
写真と組み合わせることで、オリジナルのメッセージカードを簡単に作成できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348882/images/bodyimage3】
● ビフォーアフター動画（思い出の再構成）
昔の写真と現在の写真をつなぎ、時間の流れを感じる映像に編集。
AIトランジションによって自然なつながりを作り、記憶をストーリーとして表現できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348882/images/bodyimage4】
● SNS投稿用ショート動画制作
テンプレートを使って、日常の出来事やイベントを短時間で動画化。
LINEやInstagramなどで共有しやすいフォーマットで出力可能です。
最後に
特別なスキルがなくても、写真や言葉を使って“思い出を形に残す”ことができるのが、AI編集ツールの特徴です。
HitPaw Edimakorは、画像・動画・音楽生成から編集までを一貫してサポートし、誰でも直感的にコンテンツ制作を行える環境を提供しています。
また、アップロードされた素材は適切に管理されており、安心して創作活動を楽しむことができます。
キャンペーン情報
現在実施中のキャンペーンは2026年5月26日までとなっており、VIPプランの割引やAIクレジット特典などが用意されています。
▼公式サイト:
https://reurl.cc/bdy67X
▼キャンペーンページ:
https://reurl.cc/ovqD55
【Edimakorについて】
HitPaw Edimakorは、音声・画像・動画の生成から本格的な編集までを1つで完結できるオールインワンAI動画制作ソフトです。
テキストや画像、参照映像を活用した高度なAI動画生成、キーフレームを駆使した演出編集、自然なTTS音声合成、印象的な字幕作成、さらにAIアバター（おしゃべり写真・話す動物・歌う写真など）の作成など、多彩な機能を搭載。初心者でも直感的に操作でき、誰でも短時間でクオリティの高い動画を制作できる環境を提供します。
WindowsとMacの両方に対応し、創る・伝える・魅せるのすべてを、HitPaw Edimakorがサポートします。
公式HP：https://edimakor.hitpaw.jp/
YouTube：https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan
Note：https://note.com/edimakor_japan
X（旧Twitter）：https://x.com/EdimakorJP
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348882/images/bodyimage5】
配信元企業：HITPAW CO.,LIMITED
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