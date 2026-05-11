人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYAへの出展について

三洋貿易株式会社

三洋貿易株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新谷正伸、以下「三洋貿易」）は2026年6月17日（水）から19日（金）までAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」において、パートナー企業であるL&P Automotive Japanの出展をサポートいたします。

会場ではL&P Automotive Japanが最先端のシート快適性機構や車両の快適性・利便性を支える各種機構部品・駆動技術を展示いたします。また、Gentherm Japanも出展しサーマルマネジメントをはじめとする同社の製品・技術をご紹介いたします。会期中は、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

| イベント情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80925/table/74_1_a45e44aa7c4505715121bf370a7529fd.jpg?v=202605110551 ]

人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYAは、自動車メーカー・部品メーカー・サプライヤーなど、自動車産業に関わる企業が集い、クルマの先端技術や最新ソリューションが一堂に紹介される展示会です。

展示会ではL&P Automotive JapanおよびGentherm Japanが出展し、自動車の快適性や利便性の向上に関わる製品・技術をご紹介いたします。三洋貿易 モビリティ第一・第二事業部では、両社の日本市場における活動をサポートしています。

| 三洋貿易について

1947年設立。ファインケミカル、インダストリアル・プロダクツ、サステナビリティ、ライフサイエンスの4分野で市場ニーズの高い製品とサービスの輸出入および販売を手掛けるニッチトップ専門商社です。「Quest for Next = よりよい未来（最適解）を探求する」をスローガンに、高付加価値商品と技術サービスの提供を通じて、世の中の課題解決に貢献し、人と地球の笑顔をつくることを目指します。

＜三洋貿易コーポレートサイト＞

https://www.sanyo-trading.co.jp/

以 上