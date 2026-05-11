静岡大学 超小型衛星STARS-Xの愛称募集について

国立大学法人 静岡大学

静岡大学が開発した超小型衛星STARS-X（実施責任者：静岡大学工学部 能見公博教授）の愛称を、一般募集しますので、お知らせいたします。

なお、応募のあった愛称は、静岡大学で厳正に選考を行い、打上げ時期に合わせて公表する予定です。

報道機関の皆様におかれましては、ぜひ、周知をいただきますよう、お願い申し上げます。

【応募期間】 令和８年５月11日（月）～５月18日（月）

※詳細はポスターをご覧ください。

■超小型衛星STARS-X

超小型衛星STARS-Xプロジェクトは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）の「革新的衛星技術実証3号機」の実証テーマに選定されました。選定されたテーマは、「宇宙テザー技術を用いたデブリ捕獲の技術実証」です。

STARS-Xを相乗り搭載するH3ロケット６号機（30形態試験機）の打上げ予定日が、６月10日(水)（種子島宇宙センター（鹿児島県））に決まりました。

■STARS-Xミッション

STARS-Xは50kg級衛星で、これまでのSTARSプロジェクトの衛星と比較すると大型な衛星になります。今回のミッションは、宇宙空間でテザー（ロープ・ワイヤ）を１km伸展すること、テザー上をロボットが移動すること、そして、自衛星から放出したダミーの宇宙デブリ（ゴミ）をネットで捕獲する実験を行います。

■将来利用技術

宇宙テザーを自在に操る技術を獲得、宇宙空間移動を目指し、将来的には宇宙エレベーターへと繋がります。また喫緊の課題である宇宙デブリ（ゴミ）問題に対し、宇宙空間移動は宇宙デブリへの接近技術へ、ネットによるダミー物体捕獲は宇宙デブリ除去へと繋げていきます。

https://prtimes.jp/a/?f=d96787-130-82af54746daa99c1bfd120407938df01.pdf