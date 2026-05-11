今年の父の日は「快適」を贈ろう

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、父の日に向けて5月上旬よりハンズ各店・ネットストアにて父の日のギフト特集を展開しております。2026年は4月から夏日が観測され、6月から8月にかけては平年以上の猛暑・酷暑が予想されています。屋外でも涼しく過ごせるアイテムや、家で心身を癒してくれるアイテムなど、日々の生活に「快適」をプレゼントできる商品を集めました。暑い毎日を過ごすお父さんに贈るプレゼントのおすすめを紹介します。

特集はこちら(https://hands.net/event/fathersday/)

■ 通勤や移動を涼しく快適に

【ハンズ限定】hands＋ 風が抜ける傘 55cm(https://hands.net/search/?q=hands%EF%BC%8B%E3%80%80%E9%A2%A8%E3%81%8C%E6%8A%9C%E3%81%91%E3%82%8B%E5%82%98%E3%80%8055cm) 各4,480円

遮熱・遮光・UVカット機能で、紫外線や日光をしっかりと遮る日傘です。大型のパラソルなどに使われる「風が抜ける構造」を採用し、傘の内側に熱がこもりにくいです。カーボンファイバー骨を使用しているため、丈夫ながら約170gと軽量です。

【ハンズ限定】Wpc.×ハンズ IZA 自動開閉 60cm(https://hands.net/search/?q=Wpc.%C3%97%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%80%80IZA%E3%80%80%E8%87%AA%E5%8B%95%E9%96%8B%E9%96%89%E3%80%8060cm) 各4,980円

遮光・UVカット率100%、UPF50+の遮熱遮光生地に、撥水加工も施した傘です。晴雨関わらずどの天気にも対応できます。親骨60cm、直径約103cmと大きいため、日差しをしっかりと遮りつつ雨の日は荷物が濡れることも防いでくれます。

エレス アイファン ボディブロー 2(https://hands.net/search/?q=%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B9%EF%BC%88ELAiCE%EF%BC%89%E3%80%80%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%80%80%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%80%802) 各3,828円

カバンや衣服に取り付けてハンズフリーで涼むことのできるファンです。滑りにくいラバー付きクリップや、衣類を簡単に固定できるマグネット式クリップを採用し、欲しい場所にしっかり風を送ってくれます。

プラウドメン スーツリフレッシャー クールスプラッシュ 200mL グルーミング・シトラスの香り(https://hands.net/goods/4528620300844/) 2,640円

消臭と香りづけが同時にできるプラウドメン定番人気商品「スーツリフレッシャー」の涼感タイプです。ひと噴きでマイナス5℃の冷感効果があり、汗をかくたび、風が吹くたびに冷たいミストシャワーを浴びたような清涼感が得られます。※なくなり次第終了

■ お家で一息リラックス

【新商品】リラクシングワーク アイナガラ(https://hands.net/search/?q=%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%80%80%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%AC%E3%83%A9%EF%BC%88EYE%E3%80%80NAGARA%EF%BC%89) 各6,600円

ミストと振動で目周りをほぐしてくれるマッサージアイテムです。片目ずつの使用のため、テレビなどを見ながら手軽にケアできるのがポイント。

【新商品】コラントッテ レスノ マグネ リカバリーウェアDRY(https://hands.net/search/?q=%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%86%E3%80%80%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%8E%EF%BC%88Colantotte%E3%80%80RESNO%29%E3%80%80%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%EF%BC%88MAGNE%EF%BC%89%E3%80%80%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2DRY) 各7,150円

磁気で血行を促進することで疲労ケアができるリカバリーウェアです。通気性に優れた立体的な編み組織で夏でもさらりと快適に着用できます。肌ざわりを考えた縫い目や布地の切り替えで、快眠にこだわったアイテムです。

【新商品】東洋佐々木ガラス 薄づくり冷酒セット(https://hands.net/goods/4906678226697/) 5,500円

冷酒をよりおいしく、こだわって飲むためのアイテムです。酒杯と片口のセットになっており、涼やかな見た目で夏のリラックスタイムにもぴったりです。

※価格はすべて税込、商品内容、価格等の情報は掲載時点のものです。

※店舗により取り扱い商品は異なります。