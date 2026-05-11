アットパーキング利用者限定、駐車中のトラブル対策を強化するドライブレコーダー出張取り付け優待を提供開始

株式会社ハッチ・ワーク

月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」を運営する株式会社ハッチ・ワーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：増田知平、以下「ハッチ・ワーク」）は、シンクウェアジャパン株式会社（以下「シンクウェアジャパン」）および株式会社ブリッジスマイル（以下「ブリッジスマイル」）と連携し、月極駐車場検索サイト「アットパーキング」でオンライン契約を行った利用者（以下「アットパーキング利用者」）に対する限定特典として、駐車監視機能に特化したドライブレコーダーの購入および出張取り付けサービスを優待価格で提供する取り組みを、2026年5月11日から開始します。

本取り組みにより、アットパーキング利用者は、駐車中の防犯対策を手軽に強化できるようになります。あわせて、「アットパーキングクラウド」を導入する不動産会社（以下「導入企業」）にとっても、管理駐車場の付加価値向上による競争力強化につながり、稼働率の維持・向上および収益拡大への貢献を目指します。

■本取り組みの背景と目的

月極駐車場は、車両が走行している時間よりも、駐車・保管されている時間のほうが長いという特性があります。近年、車両盗難やいたずらなどに対する関心が高まるなか、利用者が月極駐車場に求める価値も、「単なる保管場所」から「高い安心感を得られる場所」へと変化しています。

こうしたニーズに応えるため、高性能な駐車録画機能を持つシンクウェアジャパン製のドライブレコーダーと、指定場所での作業を可能にするブリッジスマイルの出張取り付けサービスを組み合わせ、アットパーキング利用者限定の特典として提供します。

導入企業は追加の費用や手間をかけることなく、管理駐車場の防犯性という付加価値を高めることができ、結果として中長期的な稼働率の維持・向上が期待されます。

■優待の内容

アットパーキング利用者は、「アットパーキングカーサポート」内の専用ページを通じて、以下の優待を受けることができます。

（１）特別優待価格

提携3社の連携により、ドライブレコーダー本体と取り付け工賃を含めたセット料金を、定価よりも優待価格で提供します。

（２）輸入車への対応

取り付けコストが異なる輸入車についても、製品価格を調整することで、利用者負担を一律料金としています。

（３）出張取り付けサービス

ブリッジスマイルのスタッフが、アットパーキング利用者の指定する駐車場などへ訪問し、ドライブレコーダーの取り付け作業を行います。

なお、本優待はアットパーキング利用者に加え、導入企業の従業員も利用可能です。

■「アットパーキングカーサポート」について

「アットパーキングカーサポート」は、導入企業が管理する月極駐車場の稼働率向上および収益向上を目的とした取り組みです。

月極駐車場は長期間利用されるケースが多く、利用者に継続的な「お得感」を提供することが重要であると考えています。そこでハッチ・ワークは、「利用者への特典還元」をコンセプトに、駐車場の付加価値向上につながる各種特典を提供しています。これらの特典は、提携先企業のサービスをアットパーキング利用者向けの優待特典としてご案内するものです。

洗車、車両の売却・購入、コーティング、キズ・ヘコミ修理、車検・点検、タイヤ・オイル交換、パーツ購入、ローンや保険など、幅広いサービスを割引価格で利用できるほか、煩雑な手続きについてはエージェントが代行するため、手軽に特典を活用できます。

今回のドライブレコーダー出張取り付け優待も、このコンセプトに基づき、シンクウェアジャパンおよびブリッジスマイルの協力により実現したものです。

「アットパーキングカーサポート」：https://at-parking.cars-enjoy.com/

■連携パートナー会社概要

会社名 ：シンクウェアジャパン株式会社

代表者 ：代表取締役 金 浩潤

設立 ：2018年3月

所在地 ：東京都千代田区岩本町3-9-9 第一瀬野ビル2階

主要事業：ドライブレコーダー・カーナビなど車載機器の企画・販売

URL ：https://thinkware.co.jp/

会社名 ：株式会社ブリッジスマイル

代表者 ：代表取締役 閔 融

設立 ：2023年4月

所在地 ：千葉県千葉市中央区富士見2-7-9 富士見ビル609号

主要事業：出張取り付けサービス「となりの執事さん」の企画・開発・運営

URL ：https://www.tonashitsu.com/

■株式会社ハッチ・ワーク（東証グロース 証券コード：148A）

ハッチ・ワークは、月極駐車場のDXを推進する不動産テック企業です。月極駐車場検索サイト「アットパーキング」を中心に、管理会社向け月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」、月極駐車場シェアリングサービス「アットパーキングウィークリー」などを展開しています。

「アットパーキングクラウド」は、全国で47万台超（2025年12月末時点）の導入実績があり、オンライン契約者数は累計30万人を突破したプラットフォームへと成長しています。

また、月極駐車場の新たな価値創造を目指す「ファーストワンマイルステーション構想」の実現に向けた活動を推進しており、さまざまなモビリティサービスや自治体との連携にも取り組んでいます。

「アットパーキング」 ：https://www.at-parking.jp/

「アットパーキングクラウド」 ：https://www.at-parking.jp/business

「アットパーキングウィークリー」：https://weekly.at-parking.jp/

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ハッチ・ワーク

設立 ：2000年6月

代表者 ：代表取締役社長 増田 知平

所在地 ：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館5階

事業領域：月極駐車場オンライン管理支援サービスの開発・提供、検索サイトの運営など

URL ：https://hatchwork.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

◎報道関係者の方 hw_kouho@hatchwork.co.jp

◎不動産会社・管理会社の方 inquiry@hatchwork.co.jp

◎代表電話 03-5772-3621（平日9:00～18:00）