スポーツや持続可能性など「自転車の未来」を議論　日本初！2027年 UCIフォーラムの東京開催が決定！

東京都

自転車の未来を議論する国際自転車競技連合（UCI）主催の国際会議「UCI MOBILITY & BIKE CITY FORUM」（UCIフォーラム）について、2027年の東京開催が決定し、本日UCIより公表されました。日本では初めての開催となります。UCIフォーラムの開催を契機として、国内外の自転車関係者との連携推進や海外に向けた発信強化などに取り組んでまいります。

UCIフォーラムについて

（１）UCIフォーラム概要

・スポーツや持続可能性など様々な観点から自転車について議論する、UCI主催では最大規模

の国際会議

・直近では2024年にアブダビ（UAE）、2025年にコペンハーゲン（デンマーク）で開催

2026年はアテネ（ギリシャ）で5月10日・11日に開催

・過去のUCIフォーラムでは、UCI会長、UCI BIKE CITY LABEL認定都市の各国のNational Federat

ion（国内競技連盟）、自転車関係者、アスリート等が参加（100名程度）

※「UCI」公式ホームページ（外部サイトリンク ※英語）

https://www.uci.org/forum-page/4UzmHmaYE936xTBIaVVuYk

（２）東京開催について

日程 令和9年（2027年）11月14日（日曜日）・15日（月曜日）の2日間

※会場、プログラム、出席者などは決定後、別途お知らせいたします。

東京都は、国際自転車競技連合（UCI）が認定する「UCI BIKE

CITY LABEL」を取得しました。「UCI BIKE CITY LABEL」は、

自転車の先駆的な取組を行う都市や地域をUCIが認定するもので、東アジア地域においては、東京都が初めて取得した都市となります。UCIや他の認定都市と連携し、自転車を活用したスポーツ事業や誰もが安心して快適に自転車を利用できる環境づくり等をより一層推進していきます。

東京都では、環境にやさしく、健康にもよい自転車を更に身近なものとするため「GRAND CYCLE TOKYO」プロジェクトとして、自転車に関する様々なイベント等を行っています。

※公式ホームページ（外部サイトリンク）

https://grand-cycle-tokyo.jp/

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略16 スポーツ「スポーツでにぎわう・スポーツを支える」

＜お問い合わせ＞

スポーツ推進本部国際スポーツ事業部国際大会課自転車活用推進担当

電話 03-5000-7420