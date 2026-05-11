夏休み大人気イベント

『大昆虫展in東京スカイツリータウン (R) 』７月開幕！

本日より公式ウェブサイト開設、１５日よりチケット販売開始



大昆虫展実行委員会は、夏休みに大人気の体験型＆親子向けイベント「大昆虫展in東京スカイツリータウン (R) ～虫はともだち！日本のくらし～」を7月11日（土）～8月30日（日）まで開催します。開催に先立ち、公式ウェブサイトを本日開設、チケット販売を5月15日（金）10時より開始します。

記

■5月11日（月）公式ウェブサイト開設

URL https://daikontyu-ten.jp/ “大昆虫展”で検索！

企画展示内容やイベント情報などを順次掲載します。

■5月15日（金）10時よりチケット販売開始

取り扱いは、チケットぴあ他各プレイガイド

［チケットぴあ］https://w.pia.jp/t/daikontyu2026/ “ぴあ 大昆虫展”で検索！

Pコード：996-095

［イープラス］https://eplus.jp/daikontyu2026/

［ローソンチケット］ https://l-tike.com/daikontyu2026/

Lコード：37094

［店舗］ セブン‐イレブン店内「マルチコピー機」、

ローソン・ミニストップ店内「Loppi（ロッピー）」にて直接購入可能

『大昆虫展in 東京スカイツリータウン (R) 』概要

本展は、子供たちが実際にさまざまな昆虫に“見て、触れて、知る”ことで、いのちの大切や地球環境について考えるきっかけをつくり、昆虫の能力を生かした科学技術に関心・興味を持ってもらうために開催します。

生きたカブトムシやクワガタムシに直接ふれあえる「ふれあいの森」はもちろん、ヘラクレスオオカブトなど人気昆虫の生体を展示。九州大学総合研究博物館からは、浸水被害からレスキューされた貴重な標本「上村正美コレクション」が東京初上陸。ほかに、日本の近代産業を支えた「カイコ」や巨大なアリ「パラポネラ」、世界の珍しいゴキブリなども紹介。標本教室や工作教室、ワークショップなど自由研究に役立つイベントも多数。親子で楽しく学べるコンテンツ盛りだくさんの大昆虫展で、思い出に残る夏を過ごしませんか？

期 間 2026年7月11日（土）から8月30日（日）までの51日間 ※会期中無休

会 場 東京スカイツリータウン・ソラマチ5階「スペース634」

（東京都墨田区押上1-1-2）

時 間 10：00～18：00（8/7～15は20：00まで／最終日は17：00まで）

主 催 大昆虫展実行委員会

（スポーツニッポン新聞社／共同通信社／ＴＢＳラジオ／ＢＳテレビ東京

／ぴあライブクリエイティブ／テレビ東京メディアネット）

後 援 環境省、東京都、墨田区、墨田区教育委員会、墨田区観光協会、上月財団

協 賛 デジタル昆虫採集アプリ「バグハン！」

特別協力 東武鉄道、東京スカイツリータウン、九州大学総合研究博物館

監 修 五箇公一（国立環境研究所生物多様性領域特命研究員）、

丸山宗利（九州大学総合研究博物館准教授）

協 力 NPO法人昆虫食普及ネットワーク、KADOKAWA、ソニーマーケティング、タカムラ産業、

TCA東京ECO動物海洋専門学校、帝京科学大学、東京いきもの調査団（東京都・バイオーム）、

日本大学芸術学部、明和電機、大上類人、島田拓（AntRoom）、じゅえき太郎、

日野真人（九州大学農学研究員）、本郷尚子、政所名積（展翅屋工房）、

柳澤静磨（竜洋昆虫自然観察公園）

料 金

※2歳以下無料

※障がい者割引は大人600円、子供400円（当日のみ、手帳をお持ちの方と付添者１名まで）

【7月平日は来場特典がいっぱい】

７月平日（13～17日、21～24日、27～31日の14日間）の来場者限定イベント多数！

■オリジナルうちわ ［提供：上月財団］

大昆虫展オリジナルうちわを、子供券または親子券１枚につき１本プレゼント！

＊限定10,000本、なくなり次第終了

■夏休み観察日記を書こう！

抽選で総勢100名様に、カブトムシの生体をプレゼント。

抽選チャンスは、子供券または親子券１枚につき１回ずつ。

＊カブトムシの飼育を希望の方に限ります

■似顔絵プレゼント

１日最大３０組限定で、イラストレーターが似顔絵を描いてくれる！

＊希望者のみ、先着順

＊イラストレーターは日替わりで、実施組数はそれぞれ異なります

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【大昆虫展×ハロー！プロジェクト 夢コラボ】

夏を盛り上げる特別ユニットが爆誕!! メンバーは、杉原明紗（モーニング娘。'26）、長野桃羽（アンジュルム）、西村乙輝（つばきファクトリー）、相馬優芽（ロージークロニクル）の４人。大昆虫展では、特別ユニットの名前を大募集します！ 応募方法ほか詳細は、大昆虫展公式ウェブサイト。

＊応募締切は、「ムシの日」6月4日（木）午前 10 時まで

＊決定したユニット名は、７月10日（金）午後、公式ウェブサイト・SNSで大発表します

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【企画内容】

※展示内容は変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください

■ふれあいの森

本物のカブトムシと直接ふれあってみよう！8月からはクワガタムシも仲間入り！







■標本展示 ［提供：九州大学総合研究博物館］

2020年７月の豪雨被害による球磨川（熊本県）の氾濫で浸水被害を受けた昆虫標本を九州大学などが修復。未来に残したい昆虫の多様性を目で見て実感。







■生体展示

毎年大人気のヘラクレスオオカブトをはじめ、国内外の珍しいカブトムシやクワガタムシに会える！





■アリ ［提供：KADOKAWA、島田拓］

巨大なパラポネラの展示に加え、いま話題の「蟻客（ぎきゃく）」を紹介！





■カイコ

日本の近代産業を支えた養蚕を紹介。ぷにぷにでいとおしいカイコの生体展示も。





■危険な昆虫［提供：環境省］

日本の「お花見」文化がピンチ!?

桜の木を枯らす厄介者クビアカツヤカミキリに迫る！





■東京の昆虫 むかしといま

［提供：東京いきもの調査団（東京都・バイオーム）］

東京都の生物多様性について考えよう！





■夏休みの自由研究におすすめ！昆虫教室

標本教室やお絵描き教室、昆虫食ワークショップなど多彩なイベントを随時開催。

8月1日（土）には、昆虫博士の丸山宗利先生が特別教室を開催！

【大昆虫展をサポートしてくれるメンバー大紹介!!】

■監修



五箇公一先生（国立環境研究所）



丸山宗利先生（九州大学総合研究博物館）



■大昆虫展アンバサダー

哀川翔さん

杉原明紗さん（モーニング娘。'26）

長野桃羽さん（アンジュルム）

西村乙輝さん（つばきファクトリー）

相馬優芽さん（ロージークロニクル）

■スペシャルナビゲーター

片田陽依さん