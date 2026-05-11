国道九四フェリー株式会社（代表取締役社長：吉原稔郎）は、２０２６年５月１６日（土）から７月１７日（金）までの間、『船旅を少しリッチに』キャンペーンを実施します。

本キャンペーンは、眺望が開け、ゆったりとした時間をお過ごしいただけるフェリーの展望席を、通常５００円のところを４０％オフの３００円でご利用いただけるものです。

国道九四フェリーは、九州・四国の最短ルートを結び、大分県佐賀関港と愛媛県三崎港とを約７０分でご利用いただけます。

是非この機会にフェリーの展望席に座って、少しリッチで優雅な船旅にお出かけください。

詳細は以下のとおりです。

【『船旅を少しリッチに』キャンペーン】

１．実施期間 ２０２６年５月１６日（土）～７月１７日（金）

２．対象フェリー 全船（涼かぜ、遊なぎ、速なみ）

３．価格 ３００円（通常料金５００円）４０％オフ

※小人は１５０円

４．その他 （１）事前のご予約は承っておりません。

乗船前に窓口でご購入頂くか、船内で

お申し付け下さい。

（２）展望席は、席数に限りがございます。（各船１５席）

（３）各船で展望室の内装は異なります。



