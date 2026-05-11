広島県 安芸高田市がHRBrain タレントマネジメント、労務管理を導入。

株式会社HRBrain

株式会社HRBrain（本社：東京都港区／代表取締役CEO：堀 浩輝）は広島県 安芸高田市へ、「HRBrain タレントマネジメント(https://www.hrbrain.jp/talent-management)」、「HRBrain 労務管理(https://www.hrbrain.jp/procedures)」の提供を開始しました。

導入自治体について

自治体名：安芸高田市

所在地：広島県安芸高田市吉田町吉田791番地

市長：藤本 悦志

職員数：359人（2026年4月1日現在）

URL：https://www.akitakata.jp/ja/

こちらにて、HRBrainをご導入頂いた企業様の一覧もご紹介しています。 多くの導入事例を掲載しておりますので是非ご覧ください。

HRBrainの導入事例：https://www.hrbrain.jp/case

HRBrainについて

HRBrainは、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。

会社概要

社名：株式会社HRBrain

所在地：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー5F

代表取締役CEO：堀 浩輝

設立：2016年3月1日

コーポレートサイト ：https://www.hrbrain.co.jp/

サービスサイト ：https://www.hrbrain.jp/

HR大学 ：https://www.hrbrain.jp/media

人的資本TIMES ：https://note.com/human_capital/