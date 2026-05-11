GUGA、人材育成・業務効率化の支援を行うアーティスソリューションズが企画・開発した講座を「生成AIパスポート」の試験対策講座として認定

一般社団法人生成AI活用普及協会

生成AIを社会に実装し、産業の再構築を目指す一般社団法人生成AI活用普及協会（理事長：井畑 敏、所在地：東京都中央区、以下：GUGA）は、人材育成・業務効率化の支援を行う株式会社アーティスソリューションズ（代表取締役社長：松本 欣大、所在地：東京都港区、以下：アーティスソリューションズ）が企画・開発した「生成AIパスポート対策講座」を、生成AIリスクを予防する日本最大級（※）の資格試験「生成AIパスポート」の試験対策講座として認定したことをお知らせいたします。

※2025年11月時点で発表されている生成AI関連の資格試験や検定の受験者数に基づく

■ 生成AIパスポートとは

生成AIパスポートは、生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験です。生成AIに関する基礎知識や動向、活用方法に加え、情報漏洩や権利侵害などの注意点まで網羅し、AI初心者が最低限押さえておきたいリテラシーを体系的に習得できます。本資格の提供を通じて、生成AIの安全な活用に必要なリテラシーを有する企業・人材を可視化し、日本社会におけるAIリテラシーの標準化を推進します。

https://guga.or.jp/generativeaiexam/

■ GUGAの認定機関制度について

GUGAでは、良質な生成AI関連サービスを可視化し、安全・安心なサービスを享受できる社会へと推進することを目的として、認定機関制度（以下：本制度）を設けています。生成AIが目覚ましい勢いで発展し続け、多くのサービスが提供されている中、生成AIを活用する個人や導入を検討する企業・団体においては「サービスのよしあしを判断することが難しい」「正しい情報を取得できているのか不安だ」といった課題を抱えている様子が見受けられます。このような課題に対し、生成AIに関連する教育・研修プログラムやガイドラインの作成、企業導入サポートなどのサービスについて、GUGAが所定の審査を行い、通過した企業を「認定機関」として認定する取り組みを行っています。

本制度において、この度、人材育成・業務効率化の支援を行うアーティスソリューションズが企画・開発した「生成AIパスポート対策講座」を、「生成AIパスポート」の試験対策講座として認定いたしました。シラバスに準拠したテーマや理解度ごとのチェックテストおよび模擬試験にて学習できる内容になっています。

■ アーティスソリューションズが提供する講座

名称：生成AIパスポート対策講座

講座形式：公式テキストとeラーニング教材にて実施

講座期間：3か月

講座内容：

・要点キーワード解説

・理解度チェックテスト

・習熟レベルチェックテスト

・模擬試験

詳細ページ：https://www.shikakutaisaku.com/personal/ai-passport.html

【株式会社アーティスソリューションズについて】

株式会社アーティスソリューションズは、設立以来、お客様の課題解決をサポートするための各種業務を展開しています。現在は、人材育成・業務効率化の支援を中核業務とし、人材育成プラットフォーム・システムやｅラーニングコンテンツ、業務効率化システムやAI・RPAツール等、幅広い商品・サービスを提供しています。

■ 会社概要

名称 ：株式会社アーティスソリューションズ

設立日：1998年5月

所在地：東京都港区南青山1-2-6 ラティス青山スクエア

代表者：代表取締役社長 松本 欣大

URL ：https://www.artis-sol.co.jp/index.html

【生成AI活用普及協会（GUGA）について】

GUGAは、生成AIの社会実装を通じて産業の再構築を目指す、国内有数の生成AIプラットフォームです。生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験「生成AIパスポート」の提供や、生成AI時代の人的資本戦略に関する優れた実践事例を表彰する「GenAI HR Awards 2025」の開催、日本国内の企業・団体における生成AIの活用事例を収集した「生成AI活用事例データベース」の提供などに取り組んでいます。日本の未来を強くするために必要な生成AIインフラの企画・提供を、官公庁をはじめとする多くのステークホルダーの皆さまとともに推進しています。

■ 協会概要

名称 ：一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）

設立日：2023年5月10日

所在地：東京都中央区日本橋人形町2丁目25番15号 THE PORTAL Ningyocho 7階

代表者：理事長 井畑 敏

URL ：https://guga.or.jp/