2026年、長野県150周年記念事業　乗鞍から150ｋｍ圏内のテロワールの美酒を旅する　～長野県産ワイン飲み比べ「テイスティングフライト」を好評販売中～

一般財団法人休暇村協会季節ごとに長野県産ワインを常時15種類用意

北アルプスの南端、中部山岳国立公園に位置するリゾートホテル「休暇村乗鞍高原」（所在地：長野県松本市安曇4307 支配人：山下 晃範）では、2026年の長野県150周年記念事業として、長野県産ワイン15種類からお好きな3種類を選んで飲み比べできる「テイスティングフライト」を販売しています。4月20日の第一シーズン開始以降、ご夕食時に信州ワインを気軽に飲み比べできる企画として少しずつ利用が広がっています。

乗鞍高原から約150km圏内のワイナリーを中心に、季節ごとにテーマを変えた信州ワインをご用意します。期間中は“推しワイン投票”も実施し、人気を集めたワインはフィナーレ期間に再登場予定です。信州の美食とともに、ワインを巡る旅をお楽しみいただけます。

◆長野県150周年

2026年、長野県は現在の県域となって150周年を迎えます。1876年（明治9年）8月21日に、当時の筑摩県と長野県が合併して現在の長野県が誕生しました。県内では、地域の魅力を再発見・発信する様々な記念事業が展開されています。

休暇村乗鞍高原では、信州各地のワイナリーや食文化に触れる体験を通じて、長野県の魅力を発信します。

【長野県150周年特設サイト】

URL：https://150th.pref.nagano.lg.jp/

長野県150周年記念ロゴ：山々や河川、風、人々をモチーフに、自然と人が調和し未来へ歩む姿を表現。長野県150周年を印象的に伝えるデザインです。

◆長野県産ワイン「テイスティングフライト」概要長野県産ワインの飲み比べを楽しめる夕食限定企画。信州の味覚とワインのマリアージュをお楽しみいただけます。

休暇村乗鞍高原では、長野県150周年を記念した特別企画として「テイスティングフライト」を販売しています。

ご夕食時に、休暇村から約150km圏内のワイナリーを中心に厳選した15種類のワインから、お好きな３種類を選んで飲み比べできます。ワインは季節ごとにエリアやテーマ（新酒・熟成・品種別など）を変え、常時15種類をご用意します。

また、ご注文のお客様には「推しワイン投票」用のポストカードを進呈します。人気上位のワインはフィナーレ期間に再登場するほか、投票・応募いただいた方の中から抽選でプレゼントもご用意します。

【販売価格】選べる3種各60ml：1,500円（税込）

【ワインの切り替え期間】

・春～夏：2026年4月20日（月）～6月30日（火）

・夏～秋：2026年7月1日（水）～9月30日（水）

・秋～初冬：2026年10月1日（木）～12月18日（金）

・フィナーレ期間：2027年１月12日（火）～10月31日（日）

※フィナーレ期間は、投票いただいた人気上位のワインを提供します。

【プレゼント内容】

・各シーズン投票で人気を集めた長野県産ワイン：5名様（計15名様）

・フィナーレ期間「テイスティングフライト」無料招待：50名様（計150名様）

【参加ワイナリー】安曇野ワイナリー、五一ワイン、たかやしろファームなど

季節ごとにテーマを変え、長野県産ワインを常時15種類ご用意。お気に入りの“推しワイン”に投票でき、人気ワインはフィナーレ期間に再登場します。

◆「乗鞍高原 信州うまいもんビュッフェ プラン」概要春フェア：山の幸・山菜をアレンジしたメニューなどお召し上がりいただけます。

信州の味覚を楽しむ約50種類のビュッフェ。「信州サーモン＆地元洋菓子店セラのスイーツフェア」を開催しています。

日替わりで馬刺しや信州そば、山賊焼き、ソースかつ、白馬豚、信州福味鶏、野沢菜など地元グルメが勢ぞろいします。

【期 間】通年

・春フェア：2026年４月1日（水）～6月15日（月）

・サマーフェア：2026年6月16日（火）～8月31日（月）

・秋フェア：2026年9月1日（火）～11月30日（月）

【料 金】1泊2食 17,000円～（税込／入湯税別）

※平日２名１室利用時の１名様料金

サマーフェア：夏野菜や地元山形村産のブランドすいかを提供します。秋フェア：地元農家より仕入する安曇野産りんごの旬の品種をご用意。

◆休暇村乗鞍高原

中部山岳国立公園の中にある長野県乗鞍高原の休暇村。標高約1,600ｍに位置するハイランドリゾートホテル。「上高地」「乗鞍畳平」「乗鞍岳」といった信州の観光拠点として楽しめるオールシーズンリゾートです。高原の朝のお散歩やトレッキング、満天の星空観賞などのアクティビティのあとは乗鞍温泉でゆったりとお過ごしください。

所在地：〒390-1520長野県松本市安曇4307

支配人：山下 晃範

URL：https://www.qkamura.or.jp/norikura/

地下1,300mより湧き出す天然温泉。季節の風景や星空を臨む露天風呂。アウトドアリビング「のりくらシラカバプレイス」

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあう体験プログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。