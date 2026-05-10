企業の“現場”を伝える新シリーズ「ひねけんのゲンバ見学」がYouTube 公認会計士ひねけんの株式投資チャンネルで開始

株式会社アクションラーニング

投資教育事業および上場企業向けIR支援事業を展開する株式会社アクションラーニング（京都府京都市中京区、代表取締役：日根野 健）は、上場企業の魅力をより深く伝える新たなIR動画サービスとして、YouTubeチャンネル「公認会計士ひねけんの株式投資チャンネル」において「ひねけんのゲンバ見学」を開始いたしました。

本シリーズは、公認会計士YouTuber「ひねけん」こと日根野会計事務所の日根野健が、上場企業の現場を訪問し、事業の実態や強み、現場で生まれている工夫や価値を取材し、動画として発信していくものです。これまで運営してきたチャンネル登録者数10万人を超える「公認会計士ひねけんの株式投資チャンネル」に、新たに“現場取材型”のシリーズが生まれたことで、個人投資家が企業の魅力や事業の実態をより身近に感じられる機会を広げていきます。これは、ひねけんが提唱してきた「投資は良い企業の事業に参加し、長く応援する行為」を伴走する新たな取り組みとなります。

近年、上場企業のなかには、自社工場や見学コースに投資家を招き、説明会や見学会を実施する動きがあります。ただ、こうした取り組みは準備や運営に手間がかかり、そこで伝えた内容もその場限りになりがちです。そこで本サービスでは、ひねけんが企業を訪問し、普段は見えにくい現場も含めて取材・動画化することで、企業の魅力や事業の実像を、個人投資家にわかりやすく届けます。

なお、本サービスは、現地での取材・撮影に加え、構成設計や編集まで含めて提供するもので、価格は200万円程度を想定しています。あわせて、1件ごとの取材品質を大切にする観点から、提供件数は年間最大3件程度を予定しています。

今後は、「ひねけんのゲンバ見学」を通じて、数字や資料だけでは伝わりにくい上場企業の強みや魅力を、現場の視点から個人投資家へ届けてまいります。株式会社アクションラーニングはこれまでも、個人投資家の裾野を広げることを目指して情報発信に取り組んできており、本チャンネルもその取り組みの一環として展開してまいります。

■第１回 ひねけんのゲンバ見学

ひねけんのゲンバ見学【テスホールディングス (5074)】～ 九州3事業所見学の巻 ～

https://youtu.be/9aJ0Lm1Thug

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9aJ0Lm1Thug ]

■日根野 健（ひねの けん）プロフィール

1979年（昭和54年）8月23日、大阪生まれ。京都大学教育学部卒業後、監査法人トーマツに入所。公認会計士として、上場企業の決算書をチェックし、投資家を守る仕事をしていたが、個人投資家の多くが決算書を全く読まずに危険な投資をしていることに気づく。そこで、「決算書に関する正しい知識を身につけた、賢い個人投資家を育てたい」という思いから、アクションラーニングを設立。企業の業績数字を解説する YouTube 「公認会計士ひねけんの株式投資チャンネル」（youtube.com/@ひねけん） の登録者数は 10.5 万人（2025 年 1月24日時点）を超える。さらに、2024年からはYouTubeで「上場企業IR動画チャンネル」（youtube.com/@IR_movie） を開設し、上場企業の事業概要や企業の魅力をわかりやすく伝えるための支援もおこなっている。

■会社概要

名称 ： 株式会社アクションラーニング

住所 ： 〒604-8155 京都府京都市中京区占出山町316番地 M’sビル3F

代表者 ： 代表取締役 日根野 健

設立 ： 2004年11月

事業内容： 投資教育、投資情報ツールの提供、上場企業のIR支援。

URL ： https://actionlearning.co.jp/