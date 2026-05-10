わたしの人生は秘密だらけである――これまで一度も明かしてこなかった本音を等身大の言葉で綴った、影山優佳初のエッセイ集『影まで愛して』7/30に発売決定！

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、影山優佳さんの新刊『影まで愛して』を全国書店・インターネット書店にて2026年7月30日（木）に発売いたします。5月10日（日）より予約販売がスタートしました。

※本書の内容を元にした記事の掲載や著者インタビューなどを募集中です。

■「本当の自分」をはじめて明かした一冊

本書はアイドルグループ卒業後、俳優として活躍する影山優佳さんによる初のエッセイ集です。「本当の自分=影を伝えたい」という思いを込め、「ほめ言葉をそのまま素直に受け取れない自分」「自分に限界をつくり諦めてばかりの自分」 といった……「本当の影山優佳」を文章で明かしています。

巻末には購入者だけが楽しめる撮り下ろし写真による「袋とじ」ページなど、影山さんのビジュアルも存分に楽しめる一冊です。

■影山優佳さんコメント

25歳となった今年は芸能活動10周年の節目の年でもあります。どんな瞬間もそばで見守ってくださったファンの皆さま、そしてどこかの瞬間で私を見かけてくださった全ての皆さんへの感謝を伝えたい。この想いを図々しくもマガジンハウスさんに直談判させていただいたところ、こんなにも幸せな場所を用意してくださりました。私は本当に周りとご縁に恵まれていると感じる、10年と1秒1秒です。

自分を知ってもらうことが苦手な私のほぼ全てが詰まっています。読み終えた後には私はもう跡形もなくなってしまうんじゃないかというくらいにはありのままで曝け出しております。

みなさんを信じたい、想いを伝えたいと思えたのも、みなさんのおかげです。

あれやこれや、アディショナルタイムの「袋とじ」の私まで、知り尽くしてもらえたら幸いです。

【著者プロフィール】

影山優佳（かげやま・ゆうか）

タレント。2001 年 5 月 8 日生まれ、東京都出身。O 型。2016 年 5 月 8 日「けやき坂 46(現・日向坂46)オーディション」に合格しデビュー。多くのバラエティ・クイズ番組でも活躍、MENSA 会員になったことでも話題に。また『2022 FIFAワールドカップカタール』でコメントや予想で注目を集めた。2023 年 7 月 19 日に卒業コンサートを開催し、グループを卒業した。現在はドラマや舞台など俳優業を中心に幅広く活動している。2026年7月、デビュー10周年の節目に初のエッセイ集『影まで愛して』を刊行。

【書誌情報】

書名 ：影まで愛して

著者 ：影山優佳

発売日 ：2026年7月30日

価格 ：2,200円（税込）

仕様 ：四六判並製

※仮ページ数：本文ページ数176P／ビジュアルページ数20P（口絵４P＋本文カラーページ8P＋袋とじ8P）

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/3390/

※画像ご使用の際は、下記クレジット併記をお願いいたします。

影山優佳『影まで愛して』／撮影 神藤剛 (C)マガジンハウス