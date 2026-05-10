「あえてマットレスをやめる」選択が新常識に？ “脱マットレス派”の約4割が睡眠の質向上を実感

ムーンムーン株式会社

寝具選びの定番といえば「マットレス」ですが、今、あえてマットレスを手放し「敷布団」へ回帰する“脱マットレス派”が注目を集めています。マットレス紹介サイト「マットレスおたく(https://mattress.moonmoon.biz/)」を運営するムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)は、マットレスから敷布団へ切り替えた経験のある全国の20～60代男女181名を対象に「敷布団への切り替え理由と睡眠満足度」に関する調査を実施しました。調査の結果、敷布団へ切り替え後の睡眠の質について、約4割（40.8％）が「良くなった」と回答。物価高やミニマリズムの浸透により、限られたスペースを有効に使いつつ、清潔さを保てる敷布団が、現代の合理的なライフスタイルにマッチしている実態が浮き彫りとなりました。

調査背景

都市部を中心とした住環境のコンパクト化や物価高騰を背景に、消費者の「モノ選び」の基準はよりシビアになっています。これまで「睡眠の質＝高機能マットレス」というイメージが先行してきましたが、一方でマットレス特有の「重くて干せない」「場所を取る」「処分が困難」といったデメリットに不便を感じる層も増えています。今回の調査では、あえてマットレスをやめた人々の本音を探ることで、現代における「理想の寝具のあり方」と、敷布団生活を快適に送るためのヒントを明らかにしました。

調査サマリー

- 切り替え理由の1位は「部屋のスペース有効活用（28.2％）」。処分や買い替えの手間（15.5％）が続く- 睡眠の質の変化は、約4割（40.8％）が「良くなった」と回答。「変わらない（44.8％）」を含めると約85％が睡眠の質を維持・向上- 敷布団のメリットは「衛生面（28.7％）」と「部屋の広さ（28.1％）」が拮抗- 不満点は「上げ下ろしの面倒さ（22.0％）」と「体の痛み（20.6％）」- 約8割が「敷布団を続ける」または「条件次第で検討」と回答し、高い継続意向

※ 本調査結果を引用する場合は、「マットレスおたく(https://mattress.moonmoon.biz/)」のURL（https://mattress.moonmoon.biz/）を記載してください。

詳細データ

Q1：マットレスから敷布団に切り替えた最大の理由は何ですか？- 部屋のスペースを有効活用したかった：28.2％- マットレスの処分や買い替えが面倒だった：15.5％- 腰痛などでマットレスが合わなくなった：13.3％- カビや衛生面が気になった：11.6％- 敷布団の方がコスパが良いと感じた：8.8％- その他：22.6％

→ 寝心地の追求以上に、「居住空間の効率化」と「メンテナンスのしやすさ」という、生活の利便性を重視して敷布団を選ぶ傾向が強く見られます。

Q2：敷布団に切り替えてから、睡眠の質はどう変わりましたか？- 変わらない：44.8％- やや良くなった：32.0％- やや悪くなった：12.7％- 明らかに良くなった：8.8％- 明らかに悪くなった：1.7％

→ 「敷布団にすると体が痛くなるのでは？」という懸念に反し、8割以上が睡眠の質を落とすことなく生活できていることが判明しました。

Q3：敷布団に切り替えて「良かった」と感じている点はありますか？- 布団を干せるので衛生的になった：28.7％- 部屋が広く使えるようになった：28.1％- 寝具にかけるコストが下がった：10.0％- 床に近い寝心地が自分に合っていた：9.7％- 引っ越しや模様替えが楽になった：7.1％- その他：16.4％

→ 「天日干しができる」という衛生的な安心感が、マットレスにはない大きな付加価値として支持されています。

Q4：敷布団に切り替えて「困っている・後悔している」点はありますか？- 毎日の上げ下ろしが面倒：22.0％- 底つき感があり体が痛い：20.6％- 特に困っている点はない：16.2％- 床からの冷えが気になる：15.9％- 来客時に見栄えが気になる：8.7％- その他：16.6％

→ 敷布団特有の課題として「労働（上げ下ろし）」と「硬さ」が挙げられました。ここをどう解決するかが敷布団生活の満足度を左右する鍵となります。

Q5：敷布団に追加で使っているアイテムはありますか？- 特に何も使っていない：30.3％- 敷きパッド・ベッドパッド：28.9％- マットレストッパー（薄型マットレス）：14.7％- 除湿シート：12.8％- すのこ：8.5％- その他：4.8％

→ 「敷きパッド」で寝心地を調整しているほか、「除湿シート」や「すのこ」といったカビ・湿気対策アイテムを導入し、敷布団の弱点を補完しながら快眠環境を整えている実態がうかがえます。

Q6：今後、再びマットレスに戻す可能性はありますか？- 当面は敷布団を続ける予定：35.9％- 条件が合えば戻したい（価格・サイズ等）：26.0％- まだわからない：21.5％- すでに戻すことを検討している：10.5％- もうマットレスには戻らない：6.1％

→ 約3人に1人が「当面は敷布団を続ける」と回答。一時的な避難策ではなく、自発的な選択として敷布団ライフを定着させている層が一定数存在します。

調査結果のまとめ

今回の調査から、現代の“脱マットレス派”は、単に安さを求めているのではなく、「空間の自由」と「清潔さ」を賢く手に入れるための戦略的選択として敷布団を選んでいることが明らかになりました。 敷布団に切り替えても睡眠の質が維持・向上している人が大半である一方、課題は「毎日の手間の軽減」と「クッション性の補完」に集約されています。この結果から、今の時代には「敷布団の機動性」と「マットレスの寝心地」を掛け合わせた、ハイブリッドな寝具スタイルが求められていると言えそうです。

マットレスおたく運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://mattress.moonmoon.biz/takeda-kouichi/)のコメント

「マットレスこそが至高」というこれまでの常識が、ライフスタイルの多様化によって変化しています。特に掃除のしやすさや部屋のマルチユース（寝室を日中リビングとして使うなど）を重視する層にとって、敷布団という寝具は非常に合理的な選択です。調査で懸念されていた『底つき感』や『上げ下ろしの負担』については、厚手の敷きパッドや軽量のマットレストッパーを組み合わせることで、いかようにも工夫できます。固定概念に縛られず、自分の住環境と身体に合った『いいとこ取り』の選択をすることが、今の時代の快眠への近道といえるでしょう。

調査概要

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- 調査期間：2026年4月27日～2026年5月2日- 調査対象：これまでにマットレスから敷布団に切り替えた経験がある全国の男女181名- 調査方法：インターネット調査- 実施機関：マットレスおたく(https://mattress.moonmoon.biz/)（ムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)）

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