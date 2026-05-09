高額商品のネット購入で“確認行動”が顕著に。レビュー確認66.4％・比較検討64.4％―購入を後押しする条件とは

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、全国の20歳～60歳のネット通販利用者を対象に、「ネット通販の際の金額変動による行動変化」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、通販で商品を購入する際、金額によって行動が変わると回答した人は計89.0％にのぼりました。

また、価格が高くなるほどレビュー確認や比較検討といった“確認行動”が増え、慎重に判断する傾向が見られる結果となり、その背景には「失敗したくない」（68.5％）という心理があり、行動が変わる価格帯は「10,000円以上」（36.0％）が最多となりました。

調査結果(https://alulu.com/media/tips_highpriceitem/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=tips_highpriceitem)

■ 商品金額が高いとレビュー確認66.4％・比較検討64.4％といった行動が増加

高額商品をネットで購入する際の具体的な行動としては、

レビューや口コミをより詳しく確認する：66.4％

複数の商品やサイトを比較する：64.4％

購入を一度保留する：49.0％

といった回答が多く、過半数が「確認・比較」といった行動を取っていることが分かりました。

また、

実物を店舗で確認する：44.5％

といったオフラインでの確認行動も一定数見られ、価格が高くなるほど慎重な行動が増える傾向が明らかになりました。

■確認行動の背景に“失敗したくない”68.5％

こうした行動の理由としては、

失敗したくない：68.5％

価格に見合う価値か判断したい：65.1％

実物との差が不安：39.0％

といった回答が多く見られました。

高額商品ほど「失敗への不安」が強まり、その不安を解消するための行動として、レビュー確認や比較検討が行われていることが分かります。

■行動が変わるのは「1万円以上」が目安

どの程度の金額から行動が変わるかについては、

10,000円以上～30,000円未満：36.0％

3,000円以上～10,000円未満：34.3％

となり、「1万円以上」が一つの分岐点となる結果となりました。

■ どんな条件であれば購入されるのか

では、どのような条件があれば高額商品でもネットで購入されるのか。

調査の結果、

レビュー数・評価が十分にある：56.9％

詳細なサイズ・仕様情報が掲載されている：51.0％

ブランドや販売元の信頼性が高い：49.3％

返品・交換保証がある：46.9％

といった「判断材料」が上位に挙げられました。

■ 購入を左右するのは“判断材料の有無”

今回の調査から、高額商品の購買行動は価格そのものではなく、「判断できるだけの情報があるかどうか」によって大きく左右されている可能性が示されました。

消費者は高額になるほど慎重になりますが、その不安はレビューや詳細情報、比較材料といった要素によって解消される傾向があります。

ECにおいては、情報の質と量を高めることが、高額商品の購入ハードルを下げる重要な要素になると考えられます。

調査結果の詳細はこちら：

https://alulu.com/media/tips_highpriceitem/(https://alulu.com/media/tips_highpriceitem/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=tips_highpriceitem)

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/)）へのリンク設置をお願いいたします。

【調査概要】

調査対象： 全国の20～60代のネット通販利用者

調査期間： 2026年4月28日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法： 各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 300名

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

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■お問い合わせ

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【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/