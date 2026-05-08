【締切間近！5月31日（日）まで】TAC公認会計士講座、春割キャンペーン第2弾」がまもなく終了。

TAC株式会社後悔がない春にしましょう。お得に申し込むなら、今しかない。【TAC公認会計士講座 春割キャンペーン第2弾】

公認会計士講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、公認会計士講座「春割キャンペーン第2弾」が、５月３１日（日）の締切まで残りわずかとなりましたことをお知らせいたします。

公認会計士という高い目標への挑戦を検討されている方にとって、お得に学習をスタートできるこの機会はまもなく終了いたします。少しでも迷われている方は、ぜひこの機会を逃さずお申し込みください。

キャンペーン期間

2026年4月1日～2026年5月31日（日）←締切迫る！

春割キャンペーン対象コース

＜２年L本科生＞

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_crs_beginner_2lhonka.html

通常受講料より最大20,000円割引

割引後受講料 790,000円

※本科生一括払いの場合

Q.2年L本科生ってどんなコース？

A.2028年論文式試験合格を目指すコースです。

入会後は、週１～３コマ（1コマ／3h）ペースで進むので、大学や仕事との両立を可能にします。

基礎をじっくり固めて、学習を進めたい方にもおすすめです。

＜フルコミットS本科生＞

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_crs_beginner_2chonka.html

通常受講料より20,000円割引

割引後受講料 820,000円

Q.フルコミットS本科生ってどんなコース？

A.2027年・2028年論文式試験合格を目指すコースです。

短期・長期の受験プランを兼ね備えたチャレンジプランで、2027年試験に挑戦をし、

その結果に応じて、２年目以降のカリキュラムを選択することができます。

春割キャンペーン第2弾をもっと詳しく見る...

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/campaign.html

公認会計士予備校は「合格率」で選ぶ。

大多数の１人ではありません、”あなた"と合格の道を歩む「TAC」です。

もっと詳しく見る...

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_jisseki.html

TAC公認会計士講座のココがすごい

１、徹底した個別学習指導と質問体制

２、迷わず学習できる！３段階ステップアップカリキュラム

３、 適正量でわかりやすい！合格に直結する教材と講義

TAC公認会計士講座の特徴をもっと詳しく見る...

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/strength.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/