ピザだけでなくローストチキンやお野菜も窯焼きで！“窯焼きイタリアン” 『BANZAI! POLLO』（バンザイポッロ)

株式会社プレコフーズ

総合食品卸業 及び 焼鳥専門店「とりや幸」等を運営する株式会社プレコフーズ(本社：東京都品川区、代表：高波幸夫※1)は、新業態として窯焼きイタリアン『BANZAI! POLLO』（バンザイポッロ)を2026年５月７日（木)に五反田にオープンしました。

■コンセプト

ピザ窯で焼き上げた窯焼きローストチキン

「BANZAI! POLLO」はその名の通り、思わず『バンザイしたくなる美味しさ』をお届けする窯焼きイタリアンです。お客様とご一緒に、バンザイと喜びたくなるひとときを過ごす場所でありたいと思っております。

メインは、オリジナルブランド鶏「匠の大山鶏」を石窯でじっくりと焼き上げたローストチキン。さらに、季節の野菜を香ばしく焼き上げた窯焼き料理や、焼きたてピッツァなど、石窯ならではのメニューを豊富に揃えております。熱々の石窯で焼き上げる、素材の美味しさがぎゅっと詰まったメニューを

店内で焼きあがるワクワク感とともに、大切な方や仲間と気兼ねなくお楽しみください。

こだわりのメニューをシェアすれば、自然と会話が弾み、笑顔溢れる温かなテーブルになります。「BANZAI! POLLO」でバンザイ！ と喜びたくなるひとときとなるよう、心をこめてお迎えいたします。

■メニュー

ピザ窯でピッツァを焼き上げるだけでなく、ローストチキンやお野菜も窯焼きでご提供する“窯焼きイタリアン”をメインに、シャルキュトリーの盛り合わせや季節の鮮魚のカルパッチョ、グリルやパスタなど、旬の食材を活かした多彩なイタリアンを相性抜群のワインとご一緒にご提供いたします。

五反田駅近くの好アクセスなので、お仕事帰りや普段使いのお食事、デートや飲みなど、多彩なシーンで楽しいひと時をお過ごしください。

■店舗情報

【店舗名】BANZAI! POLLO （バンザイポッロ）

【オープン日】2026年5月7日（木）

【アクセス】東京都品川区西五反田2-7-11 M Crest1階（五反田駅徒歩1分）

【営業時間】2026年5月7日時点の情報です

平日 17:00～23:00（L.O 22:00）

土曜日・祝日 17:00～22:00（L.O 21:00）

定休日：日曜日、年末年始

【座席数】４8席

【貸し切り】可能（事前予約）

【個室】あり

【店舗URL】https://banzai-pollo.com/

【SNS】https://www.instagram.com/banzai_pollo/

【ご予約はこちら】https://www.tablecheck.com/ja/banzai-pollo/reserve/message

【電話番号】03-6421-7157

■オープニング特典

店内店内２.個室テラス

LINEの友だち追加で下記特典をプレゼントいたします。

【第一弾】

期間：5/7～10限定

内容：1日30組限定 1組1本ワインボトルプレゼント

【第二弾】

期間：5/11～31

内容：生ハム1人1人前プレゼント

※LINE：https://lin.ee/pwKNC3u

■当社プレコグループについて

「食品の『安全』『品質』『鮮度』を追求し、食の楽しみと笑顔を創造します」を経営理念に、生鮮３品(食肉・鮮魚・野菜)の卸売りや衛生サービスの提供、飲食店の研究開発とマーケティング活動を展開しています。

社名：株式会社プレコフーズ

代表：代表取締役社長 高波 幸夫（※1 高はハシゴダカ）

創業：1955年

従業員数：1378名（グループ合計/2026年1月1日時点）

売上高：339億円(グループ合計/2026年3月期)

URL：https://www.precofoods.co.jp/

本社：東京都品川区大崎1丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー9階