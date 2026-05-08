株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社連結子会社であるミツウロコグリーンエネルギー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：坂西学、以下「ミツウロコグリーンエネルギー」）は、ミツウロコ愛知県田原蓄電所（愛知県田原市）について、2026年5月8日より需給調整市場（一次調整力オフライン）への参入を開始しましたので、お知らせいたします。

■蓄電所概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70816/table/344_1_185d4343271f3ed8b02e654ed699209c.jpg?v=202605081151 ]

ミツウロコグリーンエネルギーは、電力統合システム『電力制御統合セントラル（Integrated Power Control Central、通称：IPoCC*2）』を活用し、三次調整力１.および三次調整力２.での運用を行っておりましたが、新たに一次調整力オフラインでの運用を開始します。

同社の系統用蓄電池の受託サービスを契約している蓄電所においても同様に、需給調整市場（一次調整力オフライン）への運用が可能となる予定です。今後、二次調整力１.および二次調整力２.、複合商品への運用に向けてシステム開発を進める予定です。

本事業を通じて、2050年カーボンニュートラル実現に向けた一層の再エネ導入拡大と電力系統の安定化に貢献すべく取り組んでまいります。

*1 再生可能エネルギーの普及および電力系統の安定化に向けた系統用蓄電池の運用開始のお知らせ(https://www.mitsuurokogreenenergy.com/news/pdf/release_230913.pdf)

*2 分散型エネルギーリソースを活用した次世代電力統合システムの開発および実証事業に関し日本工営株式会社と業務提携契約を締結(https://www.mitsuurokogreenenergy.com/news/pdf/release_211206.pdf)

ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

住所：東京都中央区日本橋二丁目11番2号

連絡先（本社）：03-6758-6311 ※受付時間 9：00～17：00 （土日祝除く）