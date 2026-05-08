株式会社アニプレックス(本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス)は、2026年5月12日(火)発売のSteam®向けオンラインマルチプレイアクションゲーム『OCTOPinbs(オクトピンブス)』にて、ゲーム実況者おついちさんによる発売直前生配信の実施、そして発売に向けた応援イラストの公開を発表いたしました。

■ゲーム実況者おついちさんによる発売直前生配信が5月11日(月)19時より開催！

発売日前日の5月11日(月)19時より、ゲーム実況者おついちさんによる先行生配信が決定いたしました。 公開日時：5月11日(月)19時頃開始予定 公開場所：おついちTube https://www.youtube.com/@otsuichi

■イラストレーターによる応援イラスト公開中！

5月12日の発売に向けて応援イラストを公開しております。 順次公開しておりますので、ぜひ公式SNSをご覧ください。

■公式サイト・SNS

『OCTOPinbs』の最新情報は公式SNSで順次公開しております。フォローの上、ゲームの情報などの最新情報をチェックしてみてください。 ・公式サイト：https://octopinbs.com ・公式X ：https://x.com/OCTOPinbs ・公式Tiktok ：https://www.tiktok.com/@octopinbs_official ・Discord ：https://discord.gg/octopinbs 発売まで残りわずかとなった『OCTOPinbs』を引き続きお楽しみください。

■ゲーム概要

「消火活動が終わらない！？消防士の中に紛れ込むアーティストを捕まえろ！」 消火を進める消防士たちだが、なぜか一向に火がおさまらない。 なぜなら消防士の中に“火をつけている奴(アーティスト)”がいるからだ！！ 仲間を疑い、一刻も早くアーティストを捕まえろ…奴が本気を出してしまう前に。

「議論ゼロ、アクションで決めろ！正体がバレても逆転可能！？」

本作最大の特徴は、会話での騙し合い・駆け引きが一切いらないアクション特化のソーシャルディダクション(人狼)であること！プレイヤー(消防士)はマップ内の炎を消しながら、上下左右の部屋を覗き見ることで状況を観察し、怪しい動きをするプレイヤー(アーティスト)を探します。怪しいプレイヤーはすぐさま捕獲し、正体を判定できるタコツボ(Octojar)へ！消防士に化けて紛れ込むアーティストは、疑われても自ら正体を現し、攻撃して戦況をひっくり返すことも！アーティストが正体を現すことでPvPアクションに変化する新感覚のソーシャルディダクションです。

＜消防士＞

消防士は消火活動を行いながら仲間を疑い、火をつけているアーティストを探し出します。勝利条件はマップの炎上率を0%にするか、アーティストを特定してタコツボに放り込むこと。

＜アーティスト＞

アーティストは、消防士に紛れ込みながらこっそり火をつけ、マップの炎上率を100％にするか、消防士たちを全員タコツボに放り込むことで勝利となります。

疑われても焦るな！正体を現し、消防士を一網打尽にせよ！

アーティストは消防士に化けて紛れ込んでいますが、自ら正体を現し、攻撃に転じることも！正体を現すまでに溜めたゲージ量(マップ内に火を付けることで蓄積)によって、より強力なアクションを行うことができます。 パワーアップして消防士たちを一網打尽にし、勝利をつかみ取ろう。

商品概要

・タイトル：OCTOPinbs(読み：オクトピンブス) ・ジャンル：マルチプレイアクションゲーム ・発売時期：2026年5月12日(火)10時(JST) ・価格：1,200円(税込) ・対応プラットフォーム：Steam🄬 ・対応言語： 日本語、英語、中国語簡体字、ポルトガル語、ドイツ語、韓国語、スペイン語、フランス語 ・プレイ人数：3～10人(オンラインマルチのみ) ・著作権表記： ©2026 Aniplex/Lasengle (短縮)©A/L ・開発会社：株式会社ラセングル、株式会社トライエース ・発売：株式会社アニプレックス ・Steam： https://store.steampowered.com/app/2660510?utm_source=pressrelease ※©2026 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。