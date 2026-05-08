【JWマリオット・ホテル東京】ミシュラン二つ星シェフ西田和峰が贈る一夜限りの饗宴　シャンパーニュの至宝「KRUG」と共鳴する8席限定の割烹ディナーを開催

マリオット・インターナショナル

2025年10月、東京・高輪の新街「TAKANAWA GATEWAY CITY」に開業したJWマリオット・ホテル東京（東京都港区高輪二丁目21番2号）は、2026年6月22日（月）、館内の割烹料理「咲 / Saki」にて、シャンパーニュの至宝「KRUG（クリュッグ）」と、ミシュラン二つ星シェフ西田和峰による一夜限りの特別ペアリングディナーを開催いたします。

10年連続ミシュラン二つ星の技と、「クリュッグ」が出会う一夜

本イベントでは、「咲 / Saki」の監修者であり、シンガポールで10年連続ミシュラン二つ星を獲得し続ける西田和峰がこの日のために来日。ミシュランの星に輝く寿司職人であり、クリュッグ アンバサダーでもある西田が、全14品の独創的な割烹コースと、貴重なヴィンテージを含む4種のクリュッグが共鳴する「一夜限りの美食体験」をお届けします。

ご用意するのはわずか8席のカウンター。東京湾の夜景を望む特等席で、素材に命を吹き込む西田の繊細な手仕事と、クリュッグの複雑なアロマが溶け合う、比類なきひとときをお愉しみください。

8席だけのカウンターで味わうクリュッグ×割烹の新しい体験

本コースでは、厳選された贅沢な食材を用い、それぞれの旨味とクリュッグの個性が調和するペアリングコースをご提供いたします。

弾力のある食感と甘みが際立つ伊勢海老や、ウニ、蟹が湛える凝縮された海の旨味には、クリュッグが誇る熟成の深みを重ね合わせることで、類まれなるコクの共演を創出。さらに、鮪の豊かな脂をシャンパーニュの上質な酸が美しく引き締めることで、口の中に鮮烈な感動が広がります。素材とクリュッグを知り尽くした西田が、各キュヴェの多面的な魅力を丁寧に紐解き、複雑な香りと素材が一皿ごとに高め合う、至福のひとときを創り上げます。

グラスを彩るシャンパーニュは、20年以上の熟成を経た幻の『クリュッグ 2000』を筆頭に、150種ものベースワインが奏でる『クリュッグ グランド・キュヴェ 173 エディション』、華やかな『クリュッグ ロゼ 29 エディション』、単一年の個性を映し出す『クリュッグ 2013』の全4種。

東京湾の絶景を望むカウンターにて、シャンパーニュとモダン割烹料理が溶け合う、唯一無二の美食体験をご堪能ください。

＜開催概要＞

開催日：2026年6月22日（月）

時間：19:00開始

料金：お一人様 100,000円（税・サービス料込）

内容：特別コース料理14品＋クリュッグペアリング

会場：割烹料理「咲 / Saki」（JWマリオット・ホテル東京 29階）

予約：https://www.sakitokyo.com/groups

＜クリュッグラインナップ＞

『クリュッグ グランド・キュヴェ 173 エディション』

『クリュッグ ロゼ 29 エディション』

『クリュッグ 2000』

『クリュッグ 2013』

割烹料理「咲 / Saki」監修 西田和峰 プロフィール

大阪近郊の関西地方で生まれ育った西田氏は、17歳で寿司職人としてのキャリアをスタート。現在はシンガポールの寿司店「Shoukouwa」のエグゼクティブシェフを務め、同店を2016年から10年間連続してミシュラン二つ星へと導いている。旬の魚介を見極める確かな目と繊細な技術で、魚のもつ最良の魅力を引き出し、卓越した美食体験を提供し続けている。

割烹料理「咲 / Saki」について

ミシュランシェフ、西田和峰とエマニュエル・ストルーバントの二人が情熱を注ぎ監修する、わずか8席の特別なカウンター「咲 / Saki」。ここで供されるのは、伝統的な日本料理にインターナショナルな要素を取り入れ、さまざまな味や香りが豊かに重なり合いながら見事なハーモニーを奏でる「アバンギャルド割烹」。

職人の動き、刃の音、素材が「咲く」瞬間―― そのすべてを味わう特別な食の舞台をお届けします。東京ベイエリアの煌めく夜景とともに、多様な文化が華開く万華鏡のような食体験をどうぞお愉しみください。

JWマリオット・ホテル東京について

2025年10月、TAKANAWA GATEWAY CITY内の高層階に誕生した、都会に佇むサンクチュアリ。高輪ゲートウェイ駅直結。羽田空港からは車で約20分、東京のターミナル品川駅へも徒歩圏内と、アクセス良好です。心温まるサービスとゲスト一人ひとりが“今この瞬間”を豊かに味わうマインドフルな体験を提供する当ホテルは、禅の美意識と高輪の豊かな歴史や自然美に着想を得たアートとデザインが随所に施されています。東京の美しい眺望を望む客室は、スイートルーム30室を含む全200室。アースカラーを基調にした落ち着いたエレガントな空間です。館内には、メインダイニングの日本料理「華香/Kakō」、ミシュランスターシェフが監修する割烹料理「咲/Saki」とモダン地中海料理「セフィーノ/ Sefino」、JWラウンジ、JWバー、ポップアップバー「4-0-3」、クロワッサンバー「ル・クレス/Le Cres」の7つのレストランバーを擁し、屋内プールやフィットネスセンター、「SPA by JW」など充実したウェルネス施設を備えます。アクセス付きの客室に宿泊するゲスト専用の特別空間エグゼクティブラウンジでは、ワンランク上のステイが叶います。JWマリオットならではのさりげない気配りと上質で心地よいサービスを通して、心に残る特別なひとときをお届けします。

JWマリオット・ホテル東京

〒108-0074 東京都港区高輪2-21-2

代表電話：03-3434-7070

代表メール：info.tokyo@jwmarriott.com

公式サイト：www.jwmarriotthoteltokyo.com(http://www.jwmarriotthoteltokyo.com)

レストランお問合せ ：restauraunts.tokyo@jwmarriott.com

公式Instagram：@jwmarriotttokyo #jwmarriott #jwmarriotttokyo

JW マリオット・ホテル＆リゾートについて

JWマリオットは、マリオット・インターナショナルが展開するラグジュアリーブランドのひとつで、受賞歴のあるホテルの数々や素晴らしいリゾートロケーションを世界中に誇ります。マインドフルネスの考えにインスピレーションを受けた JW マリオットは、ゲストが一緒になってあらゆる瞬間を最大限に体験することを促すプログラムとオファーを通じ、心に自身を見つけ、身体に栄養を与え、そして精神的に活力をみなぎらせることで、心と身体が一体となって感じられることに集中できるようデザインされた、安息の地となっています。現在JWマリオットは、世界各地40を超える国と地域に125 軒以上のホテルを展開しており、心身を満たされた状態でいられ、有意義なつながりを育み、心を養う手助けをする体験を求める、洗練されたマインドフルな旅行者に応えます。最新情報は、ウェブサイト、Instagram (@jwmarriotthotels) 、および Facebook (@JWMarriott) をご覧ください。JW マリオットは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムである Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。