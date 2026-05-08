「#FR2」がロサンゼルス・リトルトーキョーに新店舗をオープン

株式会社せーの店舗外観

株式会社せーの（本社：東京都渋谷区）が展開する「#FR2（エフアールツー）」(https://www.instagram.com/fxxkingrabbits/)は、アメリカ・ロサンゼルスのリトルトーキョー地区に、新店舗「Cafe Little Tokyo by#FR2（カフェ リトルトーキョー バイ エフアールツー）」(https://www.instagram.com/cafelittletokyo_byfr2/)を2026年5月9日（現地時間）にオープンいたします。

「Cafe Little Tokyo by#FR2」のロゴ「Cafe Little Tokyo by#FR2」の内観「Cafe Little Tokyo by#FR2」の内観「Cafe Little Tokyo by#FR2」の内観

同店は、カフェ業態「Cafe Little Tokyo by#FR2」を中心に、「#FR2」および「#FR2梅（エフアールツーウメ）」(https://www.instagram.com/fr2ume/)を併設した複合ショップとして展開します。

「#FR2梅」は、2018年に東京・原宿で誕生した「#FR2」のコンセプトショップ。ピンクを基調とした空間の中で、レディースアイテムや「TENGA」とのコラボレーションアイテムなどを展開し、“大人のおもちゃ屋”をコンセプトに独自の世界観を発信してきました。

「#FR2」の内観「#FR2梅」の内観「#FR2梅」の内観「#FR2梅」の内観

今回オープンするロサンゼルス店舗では、「#FR2」と「#FR2梅」のアイテムに加え、カフェカルチャーを掛け合わせた新たな空間を提案。リトルトーキョーというロケーションを背景に、ファッションとカルチャー、コミュニティーが交差する新たな拠点として展開していきます。

店内では、アパレルやアクセサリーに加え、店舗限定アイテムなども販売予定。カフェスペースを併設することで、ショッピングだけでなく滞在そのものを楽しめる空間を目指します。

「Cafe Little Tokyo by#FR2」を通じて、ロサンゼルスから新たなブランド体験を発信していきます。

■店舗情報

Cafe Little Tokyo by#FR2

#FR2 / #FR2UME Los Angeles

オープン日：2026年5月9日（現地時間）

営業時間：8:00～21:00

住所：339 E 1st Street, Los Angeles, CA 90012

Instagram：https://www.instagram.com/cafelittletokyo_byfr2/

■#FR2について

世界が写真中心のコミュニケーションへ移行する中、Instagramを起点にブランドの世界観を発信。ウサギのカメラマンというコンセプトのもと、「カメラマンの着る服」をテーマにアイテムを展開しています。

Web：https://fr2.tokyo/(https://fr2.tokyo/)

Instagram：https://www.instagram.com/fxxkingrabbits/(https://www.instagram.com/fxxkingrabbits/)

本件に関するお問い合わせ

株式会社せーの

Email：okuizumi@ceno.jp