オールラバーで成型したメガネ「Galileo」から、シーンやファッションを問わず合わせやすいキッズモデル「Galileo S01 K」が登場。

株式会社インターメスティック

https://www.zoff.com/news/20260507-7722/

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff」は、金属を一切使用しないオールラバーで成型したメガネ「Galileo」シリーズから、キッズモデル「Galileo S01 K」を発売します。「Galileo S01 K」は、スリムな構造とシンプルなデザインでありながら、「Galileo」シリーズならではの強さを持つアイウェアです。大人向けの「Galileo S01」にはないカラフルなカラーリングと、丁番部分を太くした構造により、アクティブな子どもに適した設計です。

「Galileo」シリーズの強さは検査機関で実証済みです。耐熱検査では、120℃の温度に1時間投じても、色や形状の変化はなく、脆化もありませんでした。また、77%エタノール液に24時間浸漬した場合も、フレーム部分にべたつきや変形、変質は発生しませんでした。フレームをプレスする圧縮試験では、圧縮時にレンズの離脱がありましたが、レンズを手動ではめ直し再度装用が可能と実証されました。「Galileoレンズ」に関しては、約１kgの鋼球を1mの高さから落としても破損は確認されませんでした。

Zoffの調査では、メガネを使用している子どもを持つ保護者の47％が「子どものメガネが壊れた経験がある」と回答しました※。この結果から、元気に動き回る子どもの日常生活の中では、メガネの破損が決して珍しいことではない実態が浮かび上がりました。だからこそ、壊れにくいメガネを選ぶことは、子どもが安心して活動できる毎日を支えるだけではなく、保護者にとっても買い替えや修理の負担を減らし、「長く・安心して使える」という確かな価値につながります。

※2026年4月22日（水）配信「＜子どもの視力矯正・メガネ利用に関する実態調査／小学生2,300人の視力データを分析＞リリース」より

■商品概要

- 商品名｜「Galileo S01 K」- 種類｜3型3色9種- 価格｜\11,100（セットレンズ代込）- 発売日｜2026年5月8日（金）- 取扱店舗｜全国のZoff店舗（アウトレット店含む）、Zoff公式オンラインストア- 特設ページ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/zoff-kids.aspx

■商品詳細

フレーム：ZA261025（Boston）【3色展開】\11,100 Mサイズ

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フレーム：ZA261026（Square）【3色展開】\11,100 Mサイズ

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フレーム：ZA261027（Square）【3色展開】\11,100 Lサイズ

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▼Galileo専用ケース付き

Galileoの形状にフィットした専用のケースがセット。

※フィット感を維持するため、使用しない時は専用ケースで保管してください。

Galileo S01 KにおすすめのGalileoレンズ

※度数やフレーム種により作製できない場合があります。※アセテートフレーム対応不可。

非常に割れにくく、傷に強くて汚れがつきにくいレンズ『Galileoレンズ』が誕生。ポリカーボネートレンズの傷がつきやすいというデメリットを改善したレンズです。

ポリカーボネートレンズとは・・・耐衝撃性に優れたプラスチック素材「ポリカーボネート」で作られたメガネレンズです。防弾ガラスや航空機の窓、ヘルメットなどにも使われるほど強度が高い素材で、割れにくさが最大の特長です。

■実証実験結果

１. 耐熱性試験

120℃耐熱試験後のGalileo S01

120℃の温度に1時間投じても色・形状の変化はなく、脆化もなし。

２. 鋼球落下試験（Galileoレンズ）

約１kgの鋼球を1mの高さから落とした後のGalileoレンズ

試験内容：10cm～1mまでの高さから約１kgの鋼球を落下させ、レンズの強度を確認。

試験結果：一般的なレンズ（プラスチック製レンズ）が、20cmの高さからの落下で破損したのに対し、Galileoレンズは同鋼球を1mの高さから落としても破損しなかった。

３. ねじり試験

フロントとテンプルの接合部分（ヒンジ付近）をねじり、限界強度を調べる試験において、一般的なメガネ（プラスチック製フレーム）は回転角360°で断裂したのに対し、Galileo G01は回転角2520°、Galileo S01は1440°まで断裂しなかった。Galileo G01は約7倍、Galileo S01は約4倍一般的なメガネと比べてねじりの耐性があった。

４. 繰り返し折り曲げ試験

フロント部分の繰り返し折り曲げ試験において、一般的なメガネは109回の折り曲げでブリッジ部分に亀裂発生。128回の折り曲げでブリッジ部分に破損が確認されたのに対し、Galileo G01・Galileo S01共に1万回の折り曲げでも亀裂や破損が起きなかった。

５. 耐エタノール性試験

常温下で77%エタノール液に24時間浸漬させる試験において、一般的なメガネは変形やフレームの白化が発生したのに対し、Galileo G01・Galileo S01はフレームにべたつき・変形・変質が発生しなかった。

６. 耐洗濯性試験

Tシャツ5枚と一緒に洗濯ネットあり・なしで洗濯処理を行う試験において、Galileo G01・Galileo S01共に変質は確認されなかった。また、白い変色が一部確認されたが、Galileo G01・Galileo S01いずれも破損ではなくレンズ離脱に留まった。変形はあったものの、レンズを手動ではめ直した場合再度装用可能であった。

※耐洗濯性試験は、誤って洗濯してしまった場合などの想定外の使用環境下における耐久性を確認する目的で実施したものです。試験の結果、破損には至らないケースが確認された一方で、変形や変色など状態の変化が見られる場合もあります。日常的な使用としての洗濯は想定していません。

７. 圧縮試験

フレームを上からプレスする圧縮試験において、一般的なメガネは223Nで形状変化し破損。Galileo G01は106Nで、Galileo S01は108Nでレンズの抜けと形状が変化したが、破損ではなくレンズ離脱に留まった。また、レンズを手動ではめ直した場合再度装用可能であった。

※N（ニュートン）：力の大きさを表す単位。数値が大きいほど強い圧力を意味します。

圧縮後のGalileo G01手動復元後のGalileo G01圧縮後のGalileo S01手動復元後のGalileo S01

※本リリースで紹介する実証実験は、Galileoシリーズ共通の素材・構造に基づくものであり、一部試験は大人向けモデルの結果を含みます。耐熱試験以外は「Galileo S01」「Galileo G01」を対象とした試験です。

※想定外の使用環境下におけるGalileoの耐久性を確認する目的で実施したものです。高温・エタノール・圧縮によって破損した場合は保証対象外のため、取扱説明書に記載の使用方法をお守りください。

更に選びやすく、分かりやすくなったZoffのキッズ売り場

Zoffの調査によると、親が子どものメガネに求める要素は、1位66.3％「安全性」、2位62.0％「壊れにくさ」、3位42.2％「痛くない」、4位39.0％「コストパフォーマンス」、5位35.5％「軽さ」、6位28.5％「デザイン」という結果でした。※

Zoffでは、こうした子どものメガネに対する保護者のリアルな要望や悩みに応える商品を展開しています。「壊してしまわないか扱いが不安」「長時間かけても疲れない装用感か心配」「親が選んでも子どもがかけてくれない」「紛失の可能性を考えると、なるべく手に取りやすい価格のものが良い」など、具体的な悩みや重視するポイントを入口に、目的別に選びやすい商品構成です。

店頭ではS／M／Lの3サイズから選びやすいディスプレイを採用。子ども用の顔幅測定スケールを導入し、子どもの顔幅に合ったよりフィット感の高いフレームを選ぶことが可能です。

※2026年4月22日（水）配信「＜子どもの視力矯正・メガネ利用に関する実態調査／小学生2,300人の視力データを分析＞リリース」

｜お問い合わせ

- 一般のお客様｜Zoff カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）- Zoff公式オンラインストアについて｜Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）