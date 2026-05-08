アミューズがプロデュースする美しい自然と創造が溢れる時間を体感「感動」宿泊・アクティビティ拠点「A VILLAGE」誕生

株式会社アミューズ

総合エンターテインメント事業を展開する株式会社アミューズ(本社:山梨県南都留郡富士河口湖町、代表取締役会長 兼 社長:大里 洋吉、以下アミューズ)は、2021年に山梨県西湖に本社を移転し、これまでアーティストや社員たちがコミュニケーションを深め、創作活動を促進するモノづくりの拠点として活用してきた本社オフィス「AMUSE VILLAGE」を、一部リニューアルして、新たに一般の皆様にもご利用頂ける”SAIKO” Exclusive Stayと題した宿泊施設「A VILLAGE（エー・ヴィレッジ）」として、5月4日（月）にオープンいたしました。

エンターテインメント企業ならではの創造性を刺激する設備と、富士山麓の豊かな自然を融合させ、大人も子どもも童心に帰って五感を解放する「泊まれる創作拠点」として、新たな感動体験を提供いたします。

【A VILLAGEブランドムービー】

https://www.youtube.com/watch?v=UHwy_GQlVy0

A VILLAGEは、西湖のほとり、8,800平方メートルの敷地内に、屋外エリア「A VILLAGE GARDEN」とホテル棟にて構成される宿泊施設。ホテルのチェックイン前、チェックアウト後も宿泊される方は「A VILLAGE GARDEN」でお過ごしいただけますので、最長で1泊29時間お過ごしいただける宿泊施設となります。

１．圧倒的なスケールのプライベートガーデン

西湖のほとり、8,800平方メートルの敷地内に広がるのは、ご宿泊のお客様だけがご利用ができる、延べ7,000平方メートル に及ぶ広大な屋外エリア「A VILLAGE GARDEN」。

■ 冒険心をくすぐる！西湖を一望する「キノコの巨大ツリーハウス」

エリアの目玉は、キノコの世界をモチーフにした3階建ての巨大ツリーハウス。最上階の展望デッキまで登りきると、美しい西湖の絶景をパノラマでお楽しみいただけます。製作はツリーハウスアーティストの稲垣豊氏が手掛けました。

■ 裸足で駆け回る「天然芝生」と、シンボルツリーを囲む「BBQ」

見渡す限りに広がる広大な天然芝生。エリアを見守る立派なシンボルツリーを眺めながらのBBQができ、大自然の空気をスパイスに、格別なアウトドアダイニングが堪能できます。

■ 天井高がもたらす開放的なラウンジ空間「TAI-IKU-KAN」

アクティブに遊んだあとのリラックスタイムには、屋内スペースの「TAI-IKU-KAN」。高い天井の空間を贅沢に活かした開放的なラウンジは、天候を気にせずゆったりとくつろげる憩いの場。ご家族やご友人との会話が弾む、心地よいひとときをお過ごしいただけます。また、キッズスペースも完備しています。

２．最長29時間滞在可能！地域にも開かれた空間を提供

当施設は、チェックイン（15時）前やチェックアウト（10時）後も、屋外エリア「A VILLAGE GARDEN」を自由にご利用いただくことができ、最長で1泊29時間という、他の宿泊施設にはない時間の過ごし方が可能です。また、日中は「Cafe＆Restaurant」を宿泊者以外の方にも開放しており、地域の憩いの場としても提供いたします。

【Cafe＆Restaurant】

■西湖のブルーに包まれる静寂の空間 朝・昼・夜で表情を変える湖畔のダイニング

自然とのつながりを大切にした、当館自慢のレストランエリア。西湖の静かで深い「ブルー」をキーカラーに設えられた空間は、まるで美しい湖の中にいるかのような心地よい浮遊感と静けさに包まれています。 お時間帯によってガラリと変わる雰囲気をお楽しみいただけます。

湖畔の朝を鮮やかに彩る「朝食ブッフェ」

「自分だけのせいろ蒸し」や「吉田のうどん」など、山梨県の食材や郷土料理を中心としたメニューを提供。おいしいかつお節に新鮮な山梨県産の卵をあわせた卵かけごはんやお味噌汁、“せんだい屋”さんの八ヶ岳納豆や日替わり小鉢もご用意しております。

■地域に開かれた憩いの場「Cafe＆Restaurant」のランチメニュー

10:00～21:00までご宿泊のお客様だけでなく、どなたでも気軽にお立ち寄りいただける「Cafe＆Restaurant」としてオープンしております。レストラン時間には、テイクアウト可能な「フォカッチャサンド」や、山梨県ブランド食材を使用した「せいろ御膳」等を提供します。

【フォカッチャサンド】

A.生ハム・モッツァレラ・ルッコラ 価格：1,400円（税込）

B.海老・アボカド 価格：1,400円（税込）

C.山梨県産たまごサンド 価格：1,200円（税込）

【客室]

■富士の織物とサステナブルな寝具で、極上の眠りに癒される

・シングル/ツインルーム：お部屋の広さは30平方メートル 。ワーケーションにも最適な木製デスクと無料Wi-Fiを完備。充実したアメニティもご用意しています。

・デラックスルーム/スーペリアルーム：最大4名様まで宿泊可能な60平方メートル の広々とした部屋。お子様が喜ぶ「2段ベッドタイプ」と「小あがりタイプ」の2種を用意。キッチンとバスタブ付きのお風呂もあり、乳幼児をお連れのご家族も「いつものおうち」のように安心してお過ごしいただけます。

■ 地球に優しく、心身を癒す極上の睡眠体験

寝具には、SDGsの観点から金属スプリングやプラスチックを使用しない「magniflex社」の環境配慮型マットレスを採用。さらに、ベッドシートには地元・富士吉田市の機織り「Watanabe・Textile」が手掛けた肌触り抜群のオーダーメイド品を取り入れ、こだわりの快眠環境を整えました。

【その他の設備】

大浴場：レンガ調のクラシカルなデザインで統一された、リラックス空間。日常の喧噪から離れた癒しのバスタイムをお楽しみいただけます。

ジム：CREED PERFORMANCEプロデュースのもと、機能的に筋力を向上させることを目指したトレーニング機材を導入しています。

３．感性を刺激するアート

ホテル棟のエントランスの吹き抜けのギャラリーには、ネオン・アーティストWaku氏による象徴的な「It's coming soon」のネオンサインをはじめ、第24回岡本太郎現代芸術賞展で特別賞に輝いた植竹雄二郎氏の、迫力とユーモアに魅せられる彫刻作品を展示。感性をくすぐる上質な空間が広がっています。

４．B to B利用も可能。グループや企業に向けたクリエイティブを推進する３エリア

グループや企業様向けに、クリエイティブを刺激するハイスペックな有料レンタルエリアをご用意しています。

【レイクホール】

横幅6m、奥行き4mのステージに３万ルーメンの大型プロジェクターを完備し、270インチでの映像投影が可能。スピーカーシステムは、シルク・ドュ・ソレイユが採用している5.1chサラウンドシステムにも対応。高度な配信システムを常設しており、社内セミナーの開催及び配信/ステージ演目,番組の収録・配信/フロアを活用したレッスン・稽古等の利用に対して対応可能な空間となります。

【撮影スタジオ】

幅6.6m、奥行6mの白ホリゾント空間、グリーンバックスペースを有する、写真・動画・配信系SNS撮影が可能なスタジオ。

同フロア内には楽屋として利用可能なメイクルームを備えています。

【レッスンスタジオ】

ダンス、舞台稽古、トレーニングなどさまざまな用途に使うことができる「レッスンスタジオ」床には、ステージ用のリノリウム床シート、床下にゴム付きの下地を採用することで膝に優しいクッション性を有した空間に。調光調色が可能な照明システムを採用し、レッスン中の動画撮影などさまざまな演出に対応可能。

今後の展望

アミューズは西湖での湖上アクティビティ「HOBIE」（https://hobiejapan.com）の水上散歩や富士山麓の食材を生かした「Restaurant SAI燊」（ https://restaurant-sai.com）でのガストロノミー体験などの事業展開を通じて、西湖の魅力を発信してまいりました。今後も既存コンテンツと連携して、地域のさらなる活性化に貢献してまいります。

【施設概要】

ホテル名：A VILLAGE（エー・ヴィレッジ）

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町西湖997

施設構成：宿泊棟31室、プライベートガーデン（約1500坪）

チェックイン：15:00～ チェックアウト：～10:00

公式HP：https://a-village.com/

【ご宿泊される方のA VILLAGE GARDENご利用可能時間】

CHECK IN前：10:00～ CHECK OUT後：15:00まで

【Cafe＆Restaurantの一般開放営業時間】

▼Cafe 10:00～21:00

▼SHOP 10:00～21:00

▼レストラン 11:00～15:00（ L.O 14:30）、17:00～21:00（L.O20:30）