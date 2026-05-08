「スポーカル六本木クリケット」

港区・麻布小学校で毎週土曜開催始動 ～年齢・性別・国籍問わず参加可能、“CRICKET＋ONE”で違うマイナースポーツも体験～

東京都港区南青山に本社を置く大東建設不動産株式会社 会長の松村謙一郎氏は、港区立麻布小学校にて、クリケット体験活動「スポーカル六本木クリケット」を2026年4月より毎週土曜日午前中に開催しています。

5月は9日、16日、23日に開催し、30日は休催。

6月も第1週から第3週まで毎週開催予定です。

受付開始は午前9時30分、体験会は11時30分頃まで実施予定。

なお、雨天時は中止となります。

本活動は、年齢・性別・国籍・スポーツ経験を問わず、誰でも自由に参加できるオープンなスポーツ体験会として実施されています。

初回参加費は無料。

事前登録不要で、飛び入り参加も可能です。

【世界的人気スポーツ「クリケット」が、日本でも新たな注目】

クリケットは世界で約25億人以上が親しむスポーツであり、特にインド、パキスタン、イギリス、オーストラリアなどで絶大な人気を誇ります。

さらに、2028年ロサンゼルスオリンピックで追加競技として採用されることが決定しており、日本国内でも競技環境の整備や普及活動が進みつつあります。

また、2026年9月開催予定の愛知・名古屋アジア競技大会に向け、愛知県日進市には新たな本格的クリケットグラウンドが整備されました。

そのグラウンドでは、本日5月8日より、2028年男子T20ワールドカップに向けた地域予選が開催されています。

日本代表は、5月9日にバヌアツ代表戦、5月10日にフィジー代表戦を予定しており、両日とも午前9時30分試合開始予定です。

世界的には巨大な競技でありながら、日本ではまだ体験機会の少ないクリケット。

「スポーカル六本木クリケット」では、“まずは気軽に触れてみること”を大切にしています。

【「CRICKET＋ONE」 毎回異なるマイナースポーツ・ニュースポーツも体験】

本イベントでは、「CRICKET＋ONE（クリケットプラスワン）」というコンセプトのもと、クリケットに加えて、マイナースポーツ・ニュースポーツを紹介しています。

世界には、日本ではまだ知られていない魅力的なスポーツが数多く存在します。

参加者は、クリケットだけでなく、異なるスポーツとの出会いも楽しむことができます。

スポーツ経験の有無に関係なく、多様な文化や競技に触れられる交流の場としての役割も目指しています。

【開催概要】

スポーカル六本木クリケット

・会場：港区立麻布小学校 東京都港区麻布台1-5-15

・開催日：原則毎週土曜

5月9日（土）

5月16日（土）

5月23日（土）

※5月30日は運動会のため休催

6月も6日、13日、20日に開催予定

※雨天時は中止となります。

・時間

9:30 受付開始

11:30頃終了予定

・参加費（入会金＆初回参加費無料）

小中学生；1回500円/高校生以上；1回1000円

年会費；一般会員（高校生以上）2000円/ジュニア会員（中学生以下）1000円

；ファミリー会員（2人目以降）半額

※年会費は申込から1年分でスポーツ保険加入費込みとなります。

・申込方法

事前登録不要

飛び入り参加歓迎

・対象

年齢・性別・国籍・経験不問

【松村謙一郎氏 コメント】

「クリケットは、実際にやってみると誰でも楽しめるスポーツです。

そして世界には、日本ではまだあまり知られていない魅力的なスポーツがたくさんあります。

『CRICKET＋ONE』を通じて、いろいろな人たちが、いろいろなスポーツや文化と出会える場を作っていきたいと思っています。」

【本件に関する問い合わせ先】

CrickeTRY実行委員会（大東建設不動産株式会社内）

スポーカル六本木クリケット

主催者：松村謙一郎

Email：kenny@cricket.ne.jp

URL：https://cricket.ne.jp/sporcul/