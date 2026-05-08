2024年11月に第1回を開催以来、これまで3回実施してきたアニ検は、第4回目となる今回も、トレス・タップ割り検定の準4級、5級、6級の3つの級での検定を開催いたします。 アニメーターのスキルの土台となる「動画」という分野の技術と知識を測る検定として発足し、これまで延べ約800名の方に受検いただいています。 アニメーターを目指している方や、絵を描くことが好きな方、アニメファンの方、さまざまな方に興味を持っていただいています。 前回より新設した準4級では「プロとして通用するトレス線が引けているか」を合格基準としています。準4級は5級合格者のみが受検資格を持つため、絵を描き慣れている受検者も多く、中にはプロのアニメーターの受検者も見られました。 ※第3回アニメータースキル検定結果レポート https://nafca.jp/news20260305/ 今回も、プロ・アマを問わず皆様からのお申し込みをお待ちしております！ また、受検をいただくみなさま向けに、教科書と、練習用素材集も用意しております。 教科書では、アニメーターの種類や仕事内容のほか、動画アニメーターの基礎である「原画トレス」「目パチ・口パク」の手順を徹底解説しています。素材集では、プロの手による本物の素材を、タップ穴の開いた紙でお届けするため、そのまますぐにご使用いただけます。 受検当日までの練習にご活用ください。

トレス・タップ割り検定教科書、練習用素材集販売情報： 教科書：https://www.amazon.co.jp/dp/4991379202 練習用素材集：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFHLW5MD （6・5級向け） https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ4NJCRB/ （準4級向け） 実施概要 名称：アニメータースキル検定（略称：アニ検） 申し込み期間：2026年5月8日（金）～6月15日（月） 開催日時：2026年7月25日（土）12時30分開始予定（検定時間4時間） 開催場所：東京、名古屋、大阪、福岡、新潟 実施内容：トレス・タップ割り検定6級、5級、準4級 検定料金：6級 7,200円、U-18割 6,700円 5級／準4級 9,600円、U-18割 9,100円 詳細・申し込みサイト：https://aniken.sikaku.gr.jp/

アニメータースキル検定（略称：アニ検）について アニメーターのスキルの土台となる「動画」という分野の技術と知識を測る検定です。プロのアニメーターになりたい人はもちろん、絵を描くのが大好き！という方や、制作・監督志望の方、アニメファンの方もぜひチャレンジしてみてください！ 今回開催のトレス・タップ割り検定では全ての受検者の回答をプロのアニメーター・動画監督が採点し、フィードバックを含めて受検者に返送します。

日本アニメフィルム文化連盟（NAFCA）について 2023年4月設立。アニメプロデューサー、監督、アニメーター、声優等からなるアニメの業界団体。「アニメに未来があることを信じたい」をスローガンとして、製作側もクリエイター側もどちらの意見も加味しながら、業界の課題に取り組んでいます。 公式サイト：https://nafca.jp/ 公式Xアカウント：https://x.com/NAFCA_official