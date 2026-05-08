雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐藤 雅俊）は、北海道限定の乳酸菌飲料「雪印ソフトカツゲン」が2026年に発売70周年を迎えるのを記念し、株式会社ＡＩＲＤＯ（本社：北海道札幌市中央区 代表取締役社長：鈴木 貴博）と2026年4月29日に初のコラボレーションイベントを実施しました。

「雪印ソフトカツゲン」は、北海道限定のロングセラーの乳酸菌飲料です。 AIRDOは、北海道内6都市と本州・福岡を結ぶ11路線を運航し、「北海道の翼」として安全で快適な空の旅を提供しています。 今回初めてとなるコラボレーションでは、2026年4月29日（水）、東京（羽田）発・札幌（新千歳）着の対象便をご利用いただいたお客様へ「雪印ソフトカツゲン」のサンプルを配布いたしました。 当日はゴールデンウィークの期間中ということもあり、多くのお客様がご搭乗されていました。新千歳空港の飛行機出口に直結した通路内では、雪印メグミルクとAIRDOのスタッフより、ご搭乗いただいたお客様にお礼とともに「雪印ソフトカツゲン」を配布しました。受け取っていただいたお客様からは、大変ご好評をいただきました。

2026年4月29日（水） 東京（羽田）発・札幌（新千歳）着 ■11：45着 ADO19便 ■12：45着 ADO21便 ■14：20着 ADO23便 「雪印ソフトカツゲン」（180ml） 3便合計で約700名様のお客様へ配布しました。

◼︎「雪印ソフトカツゲン」はおかげさまで70周年

「雪印ソフトカツゲン」のルーツは、1938年発売の乳酸飲料「活素（かつもと）」にさかのぼります。同飲料の乳酸菌は1956年に瓶入り「雪印カツゲン」へ、1979年に紙パック「ソフトカツゲン」へと受け継がれました。70年にわたり北海道民に飲み継がれてきた“北海道民のソウルドリンク”として親しまれています。 歴史について：https://www.meg-snow.com/100th/katsugen.html

■「勝源（かつげん）神社」分社を新千歳空港に設置しました

2026年4月1日（水）～5月7日（木）の期間、新千歳空港AIRDO出発カウンターにて「勝源（かつげん）神社」を設置しました。

■「勝源神社」とは？

2005年に「カツゲン」発売50年を記念して、合格祈願と必勝祈願の守り神として札幌工場内に設置され、2016年に隣接する「酪農と乳の歴史館」に移設されました。受験生やスポーツ選手など、多くのお客様が合格や必勝を祈願するために訪れています。

■商品概要

商品名：雪印ソフトカツゲン 種類別：乳酸菌飲料 発売地域：北海道 内容量/希望小売価格（税別）： ・1000ml/275円 ・500ml/167円 ・300ml/125円 ・180ml/95円 賞味期間（開封前）：15日間 保存方法：要冷蔵(10℃以下)

【雪印メグミルク株式会社について】

雪印メグミルクは、「雪印北海道バター」「ネオソフト」「６Ｐチーズ」などの乳製品をはじめ、ミルクの持つ価値の研究成果を商品化した健康食品や粉ミルク、牛乳・乳飲料、ヨーグルト、デザートなどを製造・販売しています。 https://www.meg-snow.com/

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■お客様からの商品に関するお問い合わせ先

雪印メグミルク株式会社 お客様センター 0120-301-369（年中無休 9:00～17:00）