5月10日は「黒糖の日」。榮太樓總本鋪と船橋屋が共同企画で黒糖の魅力発信へ。各本店で黒みつ配布キャンペーンを実施

株式会社榮太樓總本鋪

株式会社榮太樓總本鋪(本社：中央区日本橋、代表取締役社長：細田 将己、以下「榮太樓總本鋪」)と株式会社船橋屋（本社：東京都江東区、代表取締役：神山恭子）は、5月10日に制定された「黒糖の日」に合わせ、黒糖の魅力をより多くの方に知っていただくことを目的に、共同企画として各社本店で「黒みつ配布キャンペーン」を実施いたします。

本取組みは、「お互いに何かできないか」という発想のもと生まれたものです。各社が大切にしてきた日本の食文化のひとつである黒糖の価値や美味しさを広く伝え、「黒糖の日」という記念日そのものの認知向上につなげていきたいという想いから実施するものです。黒糖は、さとうきび本来の風味を活かした自然由来の甘味料であり、産地や製法によって異なる豊かな味わいを持っています。なかでも沖縄で受け継がれてきた黒糖は、長い歴史と風土に育まれた食文化の象徴のひとつです。一方で、食文化の多様化が進む現代において、黒糖に触れる機会は以前に比べて少なくなりつつあります。こうした背景を踏まえ、榮太樓總本鋪と船橋屋は黒糖の新たな魅力発見のきっかけを提供し、その価値を次世代へつないでいくことを目指しています。多くの方に黒糖の奥深い味わいに触れていただける機会をつくり、同じ想いを持つ企業や人々の輪が広がることで、「黒糖の日」がより多くの方に親しまれる記念日へと成長していくことを願っております。

「黒糖の日」(https://www.okinawa-kurozatou.or.jp/kokutonohi/#:~:text=%E9%BB%92%E7%B3%96%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%81%A8%E3%81%AF&text=2010%E5%B9%B4%E3%80%81%E5%90%AB%E3%81%BF%E3%81%A4%E7%B3%96,%E6%97%A5%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%88%B6%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82)とは

5月10日を「こ（5）く・とう（10）」と読む語呂合わせから、2024年に沖縄県黒砂糖協同組合が制定した記念日です。「沖縄黒糖」の認知向上と消費拡大を目的とし、毎年5月10日前後には沖縄県内を中心にイベントやPR活動が行われています。

【キャンペーン概要】

開催期間：2026年5月9日（土）～5月10日（日）

開催場所：

・榮太樓總本鋪 日本橋本店（東京都中央区日本橋1-2-8）

・船橋屋 亀戸天神前本店（東京都江東区亀戸3-2-14）

配布内容：

榮太樓總本鋪日本橋本店および船橋屋亀戸天神前本店にて、税込1,500円以上お買い上げのお客様に、榮太樓・船橋屋両社の黒みつを各1袋ずつセットにしてお渡しいたします。

※各日先着限定となりますため、配布数が無くなり次第終了となります。

なお、榮太樓總本鋪公式オンラインストア(https://www.eitarosouhonpo.co.jp/)では該当商品がポイント10倍となりますので、こちらもぜひご覧ください。

詳細はこちら＞＞＞(https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/323252/386200/list.html)

【榮太樓總本鋪について】

1818年(文政元年)創業。東京日本橋に本社を置く和菓子の製造販売会社。社名の由来は1857年(安政4年)に日本橋本店を開業した栄太郎(のちに細田安兵衛三世)の名前から。全国飴菓子工業協同組合に加盟しているキャンディーメーカーとしては日本最古の歴史を持っており、取扱う菓子は、飴のほかに生菓子や羊羹、焼菓子、あんみつなど。他にも、コンセプトにより特化したブランド「Ameya Eitaro(飴専門)」、「にほんばしえいたろう(カジュアルパッケージ)」、「東京ピーセン（東京土産）」、「からだにえいたろう(健康志向)」を展開。また、取引先も百貨店、量販店、交通市場から神社仏閣と幅広いものになります。「温故知新」を尊ぶ社風を持ち、製造現場には最新機械だけでなく昔ながらの技術、設備も今なお現役として稼働しております。

●公式ホームページ：https://www.eitaro.com/

●公式オンラインストア：https://www.eitarosouhonpo.co.jp/

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【船橋屋について】

1805年江戸時代に創業し、2026年で創業221年目を迎えた関東風のくず餅屋です。船橋屋のくず餅は、「小麦澱粉」を450日乳酸菌発酵させて蒸し上げる【和菓子では珍しい発酵食品】。長期間乳酸菌発酵させているからこそ、独特の歯ごたえと弾力が生み出されます。また、自然のものをそのままお客様にお届けしたいという想いから、保存料を使わない自然な製法にこだわり続けています。発酵食品であり、保存料無添加である伝統和菓子が今、健康を意識する人々から注目されております。

●公式ホームページ：https://www.funabashiya.co.jp/

●公式オンラインストア：https://www.funabashiya.jp/

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