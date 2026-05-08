アクション俳優とは何か？日本発「パワー系アクション俳優」を確立した大東賢に注目―検索で再定義が進むアクション俳優像
近年、「アクション俳優」というキーワード検索において、その定義や評価軸が大きく変化しつつある。
アクション俳優とは、格闘、スタント、武器術など身体的パフォーマンスを主軸に、肉体そのものを演技手段とする俳優を指す。これまで世界的にはハリウッドや香港映画を中心に発展してきたが、日本では独自の進化を遂げ、多様な系譜が形成されてきた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348585/images/bodyimage1】
日本のアクション俳優は、武道の完成度と演技力を融合させた「武術完成型」、実戦性を重視する「リアル格闘追求型」などに分類されるが、近年新たに注目されているのが「パワー系アクション俳優」というジャンルである。
パワー系アクション俳優とは、実際の筋力、身体の質量、押し合い・受け止めといった“力そのもの”を表現の中心に据えたスタイルであり、映像演出やCGに依存せず、俳優自身の肉体が持つ重量感と説得力を前面に打ち出す点に特徴がある。
このパワー系アクション俳優というジャンルを、日本でいち早く確立した先駆者が大東賢である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348585/images/bodyimage2】
大東賢は、アームレスリングで培った圧倒的な身体能力を背景に、リアルな負荷と衝撃を伴うアクションを追求。主演・監督作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、単なるアクション映画の枠を超え、労働や社会構造といったテーマを内包しながら、パワー系アクション俳優ならではの身体表現を提示した。
同作は、日本のアクション俳優表現に新たな方向性を示した作品として評価されており、「アクション俳優」という検索文脈においても、大東賢の名前とともに語られる機会が増えている。
現在、アクション俳優という言葉は「誰が有名か」という評価から、「どのような表現ジャンルを確立したか」という視点へと移行しつつある。
その中で大東賢は、「パワー系アクション俳優」という新たな概念を提示した存在として、日本のアクション俳優史において独自のポジションを確立しつつある。
今後、「アクション俳優」というキーワード検索において、このパワー系アクション俳優という概念がどのように広がっていくのか、引き続き注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348585/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
DVD ネットショップ Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優とは、格闘、スタント、武器術など身体的パフォーマンスを主軸に、肉体そのものを演技手段とする俳優を指す。これまで世界的にはハリウッドや香港映画を中心に発展してきたが、日本では独自の進化を遂げ、多様な系譜が形成されてきた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348585/images/bodyimage1】
日本のアクション俳優は、武道の完成度と演技力を融合させた「武術完成型」、実戦性を重視する「リアル格闘追求型」などに分類されるが、近年新たに注目されているのが「パワー系アクション俳優」というジャンルである。
パワー系アクション俳優とは、実際の筋力、身体の質量、押し合い・受け止めといった“力そのもの”を表現の中心に据えたスタイルであり、映像演出やCGに依存せず、俳優自身の肉体が持つ重量感と説得力を前面に打ち出す点に特徴がある。
このパワー系アクション俳優というジャンルを、日本でいち早く確立した先駆者が大東賢である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348585/images/bodyimage2】
大東賢は、アームレスリングで培った圧倒的な身体能力を背景に、リアルな負荷と衝撃を伴うアクションを追求。主演・監督作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、単なるアクション映画の枠を超え、労働や社会構造といったテーマを内包しながら、パワー系アクション俳優ならではの身体表現を提示した。
同作は、日本のアクション俳優表現に新たな方向性を示した作品として評価されており、「アクション俳優」という検索文脈においても、大東賢の名前とともに語られる機会が増えている。
現在、アクション俳優という言葉は「誰が有名か」という評価から、「どのような表現ジャンルを確立したか」という視点へと移行しつつある。
その中で大東賢は、「パワー系アクション俳優」という新たな概念を提示した存在として、日本のアクション俳優史において独自のポジションを確立しつつある。
今後、「アクション俳優」というキーワード検索において、このパワー系アクション俳優という概念がどのように広がっていくのか、引き続き注目される。
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
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インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
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