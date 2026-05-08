ミュージック・アイコン：Julien′s が歴史的ロックンロール記念品オークションを開催





650点以上の貴重な音楽遺産が、5月29日～30日に

ニューヨークからライブで提供されます

KISS の Ace Frehley - 最も有名なギター - 1975年製 Les Paul「Ace #1」

（推定価格：40万～60万ドル）

Stevie Ray Vaughan 1969年製 Guild F-412（1990年 MTV Unplugged 出演時使用）

（推定価格：30万～50万ドル）

Johnny Cash 1954年製 Martin アコースティック（1956年 Grand Ole Opry デビュー時に演奏）

（推定価格：10万～20万ドル）

Kirk Hammett ステージおよびスタジオ演奏、サイン入り、初代「Ouija」ESP Custom

（推定価格：25万～35万ドル）

Eddie Van Halen ステージ演奏およびサイン入り、本人がストライプ加工した Charvel Art Series ギター（Sammy Hagar との最後の共演時使用）（推定価格：5万～7万ドル）

The Beatles バンドサイン入り「Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band」レコードスリーブ（推定価格：2万～4万ドル）

Gary Busey 所有・映画使用 1966年製 Gibson「The Buddy Holly Story」Southern Jumbo アコースティック・ギター（DVD付き）（推定価格：1万～2万ドル）

U2のAdam Clayton - 「Unforgettable Fire」スタジオ使用およびステージ演奏、'85年 Live Aid 使用 Vintage Fender Jazz Bass（推定価格：2万～4万ドル）

ロサンゼルス, 2026年5月7日 /PRNewswire/ -- 世界有数のセレブリティオークションハウスであるJulien's Auctions は本日、待望の「Music Icons」イベントの詳細を発表しました。今年のコレクションはヘビーメタルの不朽の力を称えるとともに、KISS のロンドンデビュー50周年を記念するもので、出品作品のハイライトを巡回展示します。ロンドンと東京での展示を経て、この展示会は5月13日にニューヨークのHard Rock Cafeで開催され、以降毎日一般公開されます。800点を超える全コレクションの入札は、juliensauctions.comにて現在受け付けています。オークションは5月29日と30日の2日間、ニューヨークの Hard Rock Cafe Times Square からライブ中継されます。

Julien's Auctions の共同創設者兼エグゼクティブ・ディレクターである Martin Nolan 氏は、次のように述べています。「音楽記念品への関心は、これらの楽器の文化的意義とその背後にあるアーティストの遺産を高く評価するコレクターによって、かつてないレベルに達しています。Ace Frehley、Stevie Ray Vaughan、Kirk Hammett の素晴らしいギターをフィーチャーした毎年恒例の Music Icons オークションは、音楽収集にまつわる世界的な会話を形成しながら、博物館級の作品を市場に送り出すという Julien's の継続的なコミットメントを強調するものです。」

「Music Icons」セールでは、Ace Frehley (KISS)、Eddie Van Halen、Billy Duffy (The Cult)、Izzy Stradlin (Guns N' Roses)、Kirk Hammett (Metallica)、Mick Mars (Mötley Crüe)、Dave Mustaine (Megadeth)、Scott Ian (Anthrax)、そしてStevie Ray Vaughan といったロックレジェンドが演奏した楽器を含む、オークション史上最もパワフルで影響力のあるギターの素晴らしいコレクションをご紹介します。

Among the many highlights is the guitar Johnny Cash played at his 1956 Grand Ole Opry debut. Cash の1954年製 Martin D-18 アコースティック・ギターは1954年から1956年まで使用されたもので、彼にとって最も初期のプロ用ギターとなる可能性があります。この時期、Cash は「Hey, Porter」「Folsom Prison Blues」「I Walk the Line」「There You Go」などのシングルを録音しました。

KISSのファンには、ステージで使用されたコスチュームから私物まで、ユニークなアイテムが多数出品されます。目玉は、Ace Frehley の1975年製 Gibson Les Paulです。これはロックンロール界で最も歴史的に重要なギターのひとつです。Frehley はキャリアを通じてこのギターを愛用し、KISS のステージやスタジオでは、他のどのギターよりも多く使用していました。Gibson Les Paul との長い付き合いにより、彼はほぼすべての「Top 10 Les Paul Players of All Time」リストに名を連ねています。

Julien's Auctions のウェブサイトから、写真と詳細な説明付きのハイライトをご覧いただけます。

ハイライトは以下の通りです。

Ace Frehley:

・1975年製 Gibson Les Paul Ace #1 サンバースト・フィニッシュ（推定価格：40万～60万ドル）

・Super Bowl XXXIII ステージ演奏 Artist Proof #007 1997年製 Gibson Signature Les Paul Custom、Cherry Sunburst（推定価格：4万～6万ドル）

・Ace Frehley がステージで演奏した1996年 KISS 再結成ツアー・ライトショー使用 Sanchez Custom Gibson Les Paul Jr、Silver Sparkle Metallic（推定価格：1万～1万5,000ドル）

・1977年ツアージャケット - Ace Frehley の私物「1977 Rock & Roll Over」ツアージャケット。このジャケットは、KISS の日本ツアー中に、日本の伝説的なプロモーターである Udo 氏から KISS のメンバー全員に直接贈られたものです。ジャケットにはメイクの染みが付いており、Ace 本人がショー後に直接付いたものであると確認しています。（推定価格：4,000～6,000ドル）

・着物 - 赤い裏地に金龍の刺繍が施されたフルレングスの黒い着物（「Rock & Roll Over」ツアー時代）（推定価格：4,000～6,000ドル）

・Ace Frehley / Arthur Kane ステージ着用ジャンプスーツ - パープル・ベロア製ワンピース・ジャンプスーツ、非対称胸ファスナー、黒いアームバンド付き。このジャンプスーツは元々、New York Dolls の Arthur Kane がステージで着ていたシルバーと白のものでした。Kane はジャンプスーツを Frehley に渡し、Frehley はステージで着る前に紫色に染めました。（推定価格：3,000～5,000ドル）

ギターとベース

・Stevie Ray Vaughan | 1969年製 Guild F-412 12弦ギター。1990年1月30日、MTV Unplugged で Stevie が演奏したギターです。（推定価格 30万～50万ドル）

・Metallica | Kirk Hammett ステージ演奏・スタジオ演奏・サイン入り 初代 Ouija Glow In The Dark ESP Custom エレクトリック・ギター - Hammett による「The very first Ouija guitar - 0001」のサイン入り。「これは1990年代を通じて、私のメインのツアー用兼レコーディング用ギターの1本でした」（推定価格：25万～35万ドル）

・Johnny Cash | Grand Ole Opry 1956年デビュー・ステージ演奏 1954年製 Martin D18 アコースティック・ギター（推定価格：8万～10万ドル）

・Eddie Van Halen | ステージ演奏およびサイン入り、本人がストライプ加工した Charvel Art Series Guitar 076（Sammy Hagar との最後のパフォーマンス時使用）（推定価格：5万～7万ドル）

・Izzy Stradlin | 1987年製 Gibson HR Fusion 1 Izzy Gibson は、バンドが「Appetite For Destruction」をレコーディングしていた1987年に、Stradlin にこのギターを贈りました。「Welcome To The Jungle」のミュージック・ビデオで大きく使用されました（推定価格：3万～5万ドル）

・Adam Clayton | 「Unforgettable Fire」スタジオ使用およびステージ演奏、'85年 Live Aid 使用 Vintage Fender Jazz Bass、ナチュラル・フィニッシュ（推定価格：2万～4万ドル）

・Mick Mars | 1984年製 Gibson Explorer Mick Mars Theatre Mötley Crüe の Mick Mars が所有し演奏したギターです（推定価格：2万～3万ドル）

・The Cult | Billy Duffy のステージ、スタジオ、ビデオで演奏された1976年製 Gibson Les Paul Custom、ナチュラル・トップ。このギターは、1989年に The Cult が発表した4枚目のスタジオ・アルバム「Sonic Temple」のジャケット画像に使用されました（推定価格：2万～3万ドル）。

・Gary Busey 所有・映画使用 1966年製 Gibson「The Buddy Holly Story」Southern Jumbo アコースティック・ギター（DVD付き）（推定価格：1万～2万ドル）

・Dave Mustaine | Megadeth ステージ演奏・サイン入り 2007年製 Dean Blood Lust Double Neck Mustaine V エレクトリック・ギター（推定価格：5,000～7,000ドル）

・Black Sabbath | Bill Ward ステージ使用 Zildjian ゴング（推定価格：3,000～5,000ドル）

個人の貴重品など：

・The Beatles | バンドサイン入り「Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band」レコードスリーブ（推定価格：2万～4万ドル）

・1969年3月1日、マイアミでのショー中にわいせつ行為で逮捕された際の、サイン入り保釈保証書（推定価格：2万～3万ドル）

・John Bonham | 1976年 写真撮影時に着用した、Led Zeppelin ドラマーのために仕立てられたベルベットスーツ（推定価格：1万5,000～2万5,000ドル）

・Paul Cook / Sex Pistols | 1977年 ステージ着用 Sex Pistols「Anarchy in the U.K.」ノースリーブTシャツ（推定価格：1万～1万5,000ドル）

・Joni Mitchell | 「Woodstock」オリジナル清書手書き歌詞（推定価格：2万～3万ドル）

・Sabrina Carpenter | 「Manchild」ミュージック・ビデオ着用 Bluemarine ショーツ（推定価格：1,000～2,000ドル）

・Lisa / BLACKPINK | 2025年 W Magazine Korea フォトシュート着用手袋（雑誌付き）（推定価格：400～600ドル）

ライブおよびオンラインオークション

「Music Icons」

Hard Rock Cafe New York- 1501 Broadway, New York, NY 10036

5月29日（金）

セッション：午前10時（東部標準時）

5月30日（土）

セッション：午前10時（東部標準時）

このオークションに入札する

には登録が必要です。オークション当日に会場で直接登録するか、または販売前にJulien's Auctions のウェブサイトからオンラインで登録することができます。

お問い合わせは、メール info@juliensauctions.comまたは電話 310-836-1818までお願いします。

ライブオークション

には、4つの入札方法があります。

1. Julien's Auctionsのオンラインで入札する方法

2. オークションハウスの担当者を通じて電話で入札する方法

3. オークションイベントの会場で直接入札する方法

4. 不在者入札（事前入札）による方法不在者入札用紙は、310-836-1818 までお電話いただければご用意できます。

Julien's Auctions は、Bitcoin、Bitcoin Cash、DAI、Ethereum、Litecoin、Dogecoin、USD Coin を含む暗号通貨でのお支払いを受け付けています。

Julien's Auctions プレス連絡先 / RSVP：

北米

Michelle Gutenstein Hinz (michelleg@missingpiecegroup.com)、

Michelle Steele (msteele@missingpiecegroup.com)、

Michael Krumper (michael@missingpiecegroup.com)、

Missing Piece Group宛て

欧州

Mozell Miley-Bailey / Homage PR (mozell@homagepr.com)

Julien's Auctions

- 大切な瞬間のために

大好きなバンドの演奏が始まる直前、照明が暗くなったあの瞬間を覚えていらっしゃいますか？あるいは、一瞬であなたの世界を変えてしまった映画のクレジットが流れる直前のあの感覚を。空気は期待で満ち溢れており、その場にいなければ決して分からないその感覚は、言葉ではとても言い表せません。

Julien's では、象徴的な工芸品や唯一無二のコレクションを通して、その瞬間をあなたの人生に取り戻すために存在しています。アーティストとの直接のコラボレーション、伝説的な遺産管理団体との提携、あるいは目の肥えたコレクターとの緊密な連携を通じて、私たちのオークションは「発見」と「再会」を約束し、カルチャーを鮮やかに彩ります。Elvis Presley、Marilyn Monroe、Ringo Starr から Lady Gaga、Banksy、Kurt Cobain まで、ロサンゼルスから世界へ、私たちはオリジナルなものを見つける場所です。

Hard Rock®について

Hard Rock International (HRI) は、世界約80カ国に300以上の拠点（ホテル、カジノ、Rock Shops®、ライブパフォーマンス会場、カフェなど）を展開する、世界的に有名な企業です。Eric Clapton のギターに始まり、Hard Rock は世界最大かつ最も価値のある本物の音楽記念品コレクションを所有しており、88,000点以上が世界中の拠点に展示されています。「The Unity™ by Hard Rock」グローバル・ロイヤリティ・プログラムは、参加施設全体で会員の皆様が好きなことをすることで報酬を提供します。さらに、Hard Rock Digital は、世界中のプレーヤーのために Hard Rock の精神でリミックスされた製品を通じて、スポーツベッティングや iGaming 体験にスポットライトを当てています。

HRIは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、飲食の各分野において、数多くの業界賞、観光地賞、職場賞を受賞しています。HRIは現在、主要な投資適格格付機関から投資適格評価を取得しています。S&P Global Ratings (BBB)、Moody's Investors Service (Baa2)、および Fitch Ratings (BBB) です。Hard Rock International の詳細については、www.hardrock.comまたはshop.hardrock.comをご覧ください。

ビデオ：https://www.youtube.com/watch?v=4jNpoauApQQ

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2920023/Juliens_Logo.jpg?p=medium600







（日本語リリース：クライアント提供）

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