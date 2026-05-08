株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国発のライフスタイルブランド「BLUELUE（ブルールー）」を、2026年5月15日(金)より日本国内で初展開いたします。

発売は、CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）、ZOZOTOWN、他全国の正規取扱店にて開始。また、日本初上陸を記念し、CAViAR PRODUCTSにてBLUELUE商品をご購入いただいたお客様へ先着で「BLUELUE × CAViAR PRODUCTS キーリング＆ステッカーセット」をプレゼントいたします。

CHOOSE LOVE"をテーマに掲げる韓国発のライフスタイルブランド

ブランドの主人公であるエイリアン「LUE（ルー）」を通して、"愛を選ぼう"というシンプルで温かなメッセージを、キャップやバッグ、ぬいぐるみなどの日常アイテムへ落とし込んでいます。

韓国ではZ世代を中心に支持を集めており、キャラクターカルチャー、韓国ファッション、キーホルダー文化、ギフト需要など、現在の日本カルチャーとの高い親和性でも注目を集めています。

ただのキャラクターグッズではない "日常に溶け込む、小さなラッキーチャーム

そこに込められているのは、「Healing（癒し）」「Protection（守り）」「Positive Energy（ポジティブなエネルギー）」というメッセージ。ブランドのシンボルでもある"THE HEALING HAND"は、ネイティブアメリカンに古くから伝わるHealing Handを再解釈したモチーフ。

スパイラルは循環するエネルギーを、広げられた手は癒しと守りを意味し、BLUELUEではそれを"エイリアンLUEの手"として表現しています。ヴィンテージライクな加工を施したキャップ、メッセージを大胆に落とし込んだトートバッグ、静かな存在感を放つぬいぐるみやキーリング。どのアイテムにも、"持ち歩けるメッセージ"としての世界観が込められています。

THE CREATOR OF BLUELUE

日本のみなさま、こんにちは。BLUELUEのディレクターであり、タトゥーアーティスト"blue"として活動しているクァク・ウンチェです。

私は、手で一針一針刻む"ハンドポーク"という手法を用い、温度のある表現を大切にしています。単なる装飾ではなく、意味を持ったイメージを形にし、それに共鳴してくれる人達と出会うこと。それが、私の原点です。BLUELUEは、タトゥーの中で描いてきた「愛」や「平和」を、ファッションとして広げたブランドです。"LUE"という存在を通して、その世界観をより多くの人へ届けています。

TATTOO ARTIST "blue" / BLUELUE director クァク・ウンチェ

BLUELUE - First Collection in Japan

PLANET ELION CAP

"小さな惑星から届く、静かなメッセージ"

ブランドの世界観を象徴する"ELION"の惑星を刺繍で表現したシグネチャーキャップ。ヴィンテージ感のあるウォッシュ加工と深めのシルエットが特徴。

素材：コットン100％ カラー：ネイビー＋ホワイト サイズ：FREE(54-66cm) 価格：8,800円(税込)

CHOOSE LOVE CAP

"日常の中で、愛を選ぼう"

BLUELUEのコアメッセージをフロントに刺繍。ブラックボディに赤いハートが映える、韓国ストリートらしいミニマルなデザイン。

素材：コットン100％ カラー：ブラック サイズ：FREE(54-66cm) 価格：7,700円(税込)

BLUELUE 6-PANEL CAP

"シンボルとメッセージを込めた、小さな宇宙"

ロゴとシンボルコードをフロントに刺繍した6パネルキャップ。サイドには"CHOOSE LOVE"のメッセージ刺繍、背面にはヒーリングハンドのシンボルを配置。

素材：コットン100％ カラー：ブラウン/ネイビー サイズ：FREE（54-66cm） 価格：7,700円(税込)

B LOGO APPLIQUE 5-PANEL CAP

"ヴィンテージの空気をまとう、象徴的なBロゴ"

存在感のある"B"ロゴのアップリケ刺繍を施した5パネルキャップ。レザーストラップやグリーンのアンダーブリムなど細部までこだわった仕上がり。

素材：コットン100％ カラー：ネイビー/レッド サイズ：FREE（54-66cm） 価格：8,800円(税込)

LOVE BIG TOTE BAG

"持ち歩く、小さなメッセージ"

「I AM, YOU ARE, WE ALL ARE LOVE.」のメッセージを大胆にプリントしたビッグトートバッグ。ウォッシュ加工を施したコットン素材が、ヴィンテージライクな風合いを演出。肩掛けしやすいハンドルや、内ポケット・キーリングホルダーを備えた実用性も魅力。日常に自然と溶け込む、BLUELUEらしいメッセージアイテム。

素材：コットン100％ カラー：チャコール/ブルー/ライトグリーン/レモンイエロー/ダークピンク サイズ：48x32x11cm 価格：7,700円(税込)

BIG LUE PLUSH / MINI LUE KEYRING

"LUEの世界からやってきた、小さな仲間"

BLUELUEのキャラクター「LUE」をモチーフにした、ぬいぐるみ＆キーリング。ブルーのボディと深く黒い瞳が、LUEならではの静かな存在感を表現。BIG LUEはインテリアやギフトとして、MINI LUEはバッグチャームやキーリングとして楽しめるアイコンアイテム。やわらかな触り心地も魅力。

素材：ポリエステル100％ カラー：ブルー サイズ：(BIG)30x19cm / (MINI)12x8.5cm 価格：(BIG) 6,600円(税込)/ (MINI)5,500円(税込)

About BLUELUE

BLUELUEは、"CHOOSE LOVE"をテーマに、キャラクターとメッセージを融合させた韓国発ライフスタイルブランド。ファッション、雑貨、カルチャーを横断しながら、日常に小さな愛とポジティブなエネルギーを届けています。今後はオンライン販売を中心に、POP-UP、イベント出展、卸売りなどを通じ、日本市場での本格展開を目指します。

◆発売情報

【発売日】2026年5月15日(金) 【販売店舗】CAViAR PRODUCTS、ZOZOTOWN、他全国の正規取扱店

◆ノベルティ情報

BLUELUE日本初上陸を記念し、CAViAR PRODUCTSにてBLUELUE商品をご購入のお客様へ先着で、「BLUELUE × CAViAR PRODUCTS キーリング＆ステッカーセット」をプレゼントいたします。 BLUELUE × CAViAR PRODUCTS キーリング＆ステッカーセット

▼お客様お問い合わせ先 株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201