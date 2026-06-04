■18歳の長女が頼ったのはAIだった5月25日、多くのプロ野球ファンが驚く、衝撃のニュースが流れた。読売ジャイアンツの監督である阿部慎之助氏が、長女（18）への暴行容疑で逮捕された。今回の事件の経緯はこうだ。長女がAIを使った結果として児童相談センターに相談、センターは警察に通報。そして、通報を受けた警察が阿部氏の自宅に行き、阿部氏を現行犯逮捕した。事態を重く受け止めた阿部氏は、巨人の山口寿一オーナーに辞任