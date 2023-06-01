赤色灯4日午後9時10分ごろ、北海道千歳市信濃2丁目の路上で、通行人から「包丁を持った男がいる」と119番があった。市消防本部によると、女性1人が刃物で刺され心肺停止の状態、男性2人もけがをして病院に搬送された。道警がその場で男の身柄を確保し、殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。道警によると、男は外国籍との情報がある。取り押さえようとした男性警察官1人が軽いけがを負った。搬送された男女3人はいずれも20〜30代とみ