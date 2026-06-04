ギリシャを代表する観光地サントリーニ島で、英国人観光客が父親の遺灰を路地の至る所にまいたことが明らかになり、地元社会で強い反発を招いている。1日（現地時間）、ニューヨーク・ポストなど海外メディアによると、最近、英国人観光客の一行がサントリーニ島北部のイア地区の路地を歩き回りながら遺灰をまく様子を収めた動画が、SNSを通じて公開された。動画の中で一行は、ボブ・マーリーの1977年のヒット曲『Three Little Bir