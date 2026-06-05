ミュージシャンのクリッシー・ハインドが、ライブ中に動画や写真を撮る観客たちを非難している。プリテンダーズのフロントウーマンであるクリッシーは、最近のコンサートでスマートフォンでの撮影が一般的となっていることをミュージシャン側は嫌がっていると主張。観客にはその場を楽しんでもらいたいと訴えた。 【写真】腹の虫が治まらない？ 思った以上に長～いクリ