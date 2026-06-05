東京都内のIT関連会社の社長の男が同僚で役員の男性の遺体を遺棄したとして逮捕された事件で、静岡・伊豆市で男性の遺体の一部が見つかったことがわかりました。【映像】護送される水口被告水口克也被告（49）は、去年10月、東京・港区にある自身の会社の事務所から同僚で役員の50代男性の遺体を運び出して遺棄した疑いがもたれています。男性の会社の事務所からは複数の血痕が見つかっていましたが、男性の遺体は見つかって