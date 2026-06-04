台風のたまご＝熱帯低気圧」発生 台湾の南西の南シナ海で「熱帯低気圧」が発生しました。「熱帯低気圧」が「台風」に発達するかまだ不透明ですが、梅雨前線を刺激して大雨をもたらす可能性が高く、「台風６号」と似た本州南岸を進むコースをとる可能性があります。 関東・近畿・東海で大雨が予想される８日（月）は、 【大雨のおそれ】熱帯低気圧と梅雨前線 ５日（金）の予想天気図では、台湾付近にある「熱帯低気圧