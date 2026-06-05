長崎市で5日朝、軽乗用車が道路脇の約4メートル下に転落する事故がありました。 運転していた30代の男性は、命に別条はないということです。 5日午前8時15分頃、長崎市田手原町の市道で、軽乗用車が道路脇の約4メートル下の草むらに転落しました。 運転していた30代の男性が警察官に救助され、体の痛みを訴えていますが命に別条はないということです。 現場は直線の緩やかな上り坂で、男性は警察の