現地６月４日、北中米ワールドカップのグループステージで日本と対戦するスウェーデン代表が国際親善試合でギリシャとホームで対戦した。開始10分に先制を許したスウェーデンだったが、53分にヴィクトル・ヨケレスの直接FK弾で追いつく。さらに67分にはグスタフ・ニルソンのゴールで勝ち越しに成功。しかし90＋５分に土壇場で同点弾を献上。２−２で引き分けた。３日前のノルウェー戦（１−３）に続いて、またしても勝利を掴